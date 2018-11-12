«Всё равно что обещать полёт на Марс»: почему демократы не собираются объявлять импичмент Дональду Трампу

Конгрессмены от Демократической партии отказываются поднимать вопрос об импичменте Дональда Трампа, несмотря на то что теперь им принадлежит большинство в палате представителей парламента США. По их словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, а для его обсуждения нужно дождаться результатов расследования связей Дональда Трампа с Россией. В свою очередь, эксперты считают, что победа на выборах не стала заявленным «референдумом по Трампу», потому что демократы изначально не планировали отстранение от власти президента, который может стать удобным соперником на выборах в 2020 году. К тому же, по словам политологов, так называемый «российский след» не даёт оснований для формулировки возможных обвинений против действующего главы Белого дома.

Прошедшие в США промежуточные выборы должны были стать «референдумом по Трампу» — так их называли политики-демократы. Целый ряд СМИ, политологов и демократических конгрессменов утверждали, что получив контроль над палатой представителей конгресса США, демократы начнут процедуру импичмента Дональда Трампа. Официальной причиной должно было стать препятствование правосудию — увольнение президентом директора ФБР Джеймса Коми и якобы его попытки помешать расследованию связей Трампа с Россией.

Однако даже после отставки генерального прокурора и главы Минюста США Джеффа Сешнса лидеры демократов в конгрессе не готовы поднимать вопрос об импичменте.

«Сейчас не время думать об этом. Спецпрокурор Мюллер завершит своё расследование. Решение президента попросить генерального прокурора Сешнса подать в отставку подчёркивает необходимость защиты этого следственного процесса», — приводит слова конгрессмена Стени Хойера агентство Bloomberg.

Дональд Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса, написавшего заявление об отставке, 8 ноября. На место исполняющего обязанности министра юстиции (в США главой Минюста является генпрокурор. — RT) назначен глава канцелярии ведомства Мэттью Уитакер — лояльный к Трампу чиновник, неоднократно критиковавший расследование Мюллера по связям с Россией.

Такие перестановки привели к тому, что конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в попытке взять под контроль, ограничить или даже завершить расследование спецпрокурора Мюллера.

«Минюст сейчас сам стал сценой преступления, и мы делаем всё возможное, чтобы больше в его работу никто не вмешивался», — приводит Bloomberg слова конгрессмена Джейми Раскина.

Несмотря на это, Раскин назвал возможный импичмент Трампа «отвлекающим фактором».

Желания и возможности

Дональд Трамп высмеял идею о возможном импичменте и использовал этот вопрос для того, чтобы напомнить о своих экономических достижениях.

«Вы будете выносить импичмент за то, что я создал величайший экономический подъём в истории нашей страны? Эти люди просто больные. И знаете что? Им нужно прийти в себя», — заявил Трамп во время пресс-конференции в среду, 7 ноября.

Однако несмотря на нежелание демократов в конгрессе поднимать вопрос об инициировании принудительной отставки главы Белого дома, активисты различных политических групп не планируют сворачивать этот процесс. Так, миллиардер Том Сейер, на средства которого работает НКО Need to Impeach Group, выдвинул ультиматум членам палаты представителей.

«Как и миллионы американцев, я требую, чтобы члены конгресса приняли меры по защите этого расследования и немедленно начали процесс по импичменту Трампа», — говорится в заявлении миллиардера.

Ранее его НКО выпустила рекламные видеоролики, в которых отставка Сешнса и назначение на его место Уитакера было представлено поворотной точкой в политической жизни США.

При этом лидеры демократов отмечают, что возможный импичмент должен стать «логическим завершением юридической процедуры, а не её началом». В частности, об этом говорил конгрессмен Джеральд Конноли, который возглавит комитет палаты представителей по надзору за правительством. Лидерство демократов в этих комитетах, включая комитет по разведке и юриспруденции, позволит им направлять Трампу и его окружению повестки для дачи показаний по предполагаемым связям с Россией.

Республиканские парламентарии, в свою очередь, заявили, что все разговоры об импичменте являются безосновательными.

«Мы хотим напомнить, что большинство в палате представителей не даёт либералам права на политические вендетты — они дорого обходятся, но не приносят прибыли простым американцам, которые хотят, чтобы мы чтили закон, следуя ему сами», — заявил конгрессмен от штата Джорджия Даг Коллинз.

«Зависит от того, что скажет Мюллер»

Импичмент Трампа никогда не стоял на повестке дня, пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его администрация, «вероятно, ответит на вопросы» спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по «вмешательству России в американские выборы».

Reuters

«Эту идею распространяли для того, чтобы показать серьёзность их намерений. На самом деле у них не было никакой возможности его начать, а главное — у них не было желания: Трамп им нужен на своём посту, так как он хороший контр-кандидат на выборах в 2020 году. Наконец, они не контролируют сенат, и вероятность того, что эта процедура пройдёт там голосование, на сегодняшний день очень мала», — пояснил политолог.

По его мнению, оставшиеся два года демократы будут использовать свой контроль над палатой представителей для блокирования политических инициатив Трампа.

«Они скажут, что импичмент невозможен, потому что они не контролируют сенат. Всё будет зависеть от того, что скажет Мюллер, тогда не отвертятся и республиканцы. А если Мюллер ничего не скажет, тогда они вернутся к тому, что не могут повлиять на сенат, и объявят своей целью выборы 2020 года», — считает эксперт.

С самого начала расследования Мюллера было понятно, что он не выявит никакого сговора с Россией, так как его никогда не было, подчеркнул Брутер.

«Расследование Мюллера вышло далеко за рамки дела о связях Трампа с Россией. Манафорт сел в тюрьму совершенно не по этому поводу, это к делу никакого отношения не имеет. А имеет то, что при постановке перед Трампом крайне неприятных вопросов он может дать неправдивый ответ, и тогда появится возможность обвинить его в лжесвидетельстве. Но благодаря своим адвокатам Трамп пока такого шанса не дал», — пояснил Брутер в беседе с RT.

От Рейгана до Трампа

Далеко не все конгрессмены от Демократической партии шли на выборы под эгидой импичмента Трампа, так как знали, что на самом деле у них такой возможности нет, отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Сдерживание неадекватного гегемона»: как Китай и США готовятся к противостоянию в Тихом океане «Конгрессмены — это низшая каста в американской политической системе. Они не влияют на глобальные мировые события и занимаются в основном бумажной законодательной работой. Они отнюдь не входят в тот класс, который принято называть «истеблишмент», — рассказал политолог в разговоре с RT.

Изначально импичмент Трампа был просто «пугалом», а история с «российским следом» президента — «мертворождённой конструкцией», считает эксперт.

«Так называемый «российский след» не даёт оснований даже для формулировки обвинений. В истории США кроме Никсона и Клинтона были и другие случаи, когда президенты избегали такой участи и по более серьёзным обвинениям. У Рейгана был Иран-контрас, где действительно были основания для импичмента, но он его всё равно избежал, ему всё простили», — пояснил политолог.

Когда выносили импичмент Биллу Клинтону, в обеих палатах конгресса доминировали республиканцы, но даже несмотря на законодательное большинство и наличие всех формальных поводов, импичмент в итоге провалился, напоминает Синельников-Оришак.

«Говорить об импичменте Трампа как о результате победы на выборах в конгресс — это всё равно что идти на выборы с обещанием полететь на Марс, а потом объявлять, что всё-таки в ближайшее время мы до него не долетим», — добавил эксперт.

По его словам, найти след, ведущий к России, невозможно, потому что его никогда не существовало. Эксперт считает, что задача расследования — найти на Трампа какой-нибудь компромат.

«Трампу всё это, конечно, не нравится, что и вызвало увольнение министра юстиции после выборов и назначение на его место более гибкого человека. Главный враг Трампа — сам Трамп, который решил действовать по примеру Ричарда Никсона и начал вставлять палки в колёса этому расследованию. Он может повторить его путь, но ни разу американский президент не был снят с должности в результате импичмента», — заключил Синельников-Оришак.