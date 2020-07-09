|
Всё ради фотки: Отдыхающие напали на тюленя с палками и камнями
09 июля 2020, 18:00 • 72 • В мире
Отдыхающие в Казахстане напали на тюленя с палками и камнями, пытаясь вытащить животное из Каспийского моря на берег. Всё это было ради фото. Инцидент привлёк внимание сотрудников Минэкологии страны. Они направили заявление в полицию.
Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Казахстана Сакен Дилдахмет отреагировал в Facebook на случай жестокого обращения с животным на побережье Каспийского моря.
На пляже на окраине населённого пункта Курык отдыхающие увидели в воде тюленя. Им очень захотелось сделать с ним фото. В итоге ради этого они взялись за камни и палки и начали избивать животное в попытке вытащить его на сушу.
Этот случай был запечатлён очевидцами на камеру. Дилдахмет выложил ролик на своей странице в соцсети. Отмечается, что впоследствии напавшие на тюленя выбросили его обратно в море.
Сотрудник казахстанского министерства подчеркнул, что ведомство уже направило обращение полицейским и что правоохранители скоро начнут поиски живодёров.
Дилдахмет напомнил, что в республике за это можно получить штраф или направление на обязательные исправительные работы.
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 01:00
|
07 июля 2020, 16:00
|
04 июля 2020, 16:00
|
04 июля 2020, 18:00
|
05 июля 2020, 00:00
|
04 июля 2020, 23:25
|
05 июля 2020, 17:00