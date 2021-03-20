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Всё "тип-топ": Сын Трампа наглядно опроверг "ветреную" версию падения Байдена
20 марта 2021, 09:50 • 171 • Политика
Падение американского президента Джо Байдена насмешило сына его предшественника Дональда Трампа. Трамп-младший иронично указал на "отличную форму президента", что звучит как "tip top shape". Он наглядно опроверг официальную версию инцидента.
Официальная версия Белого дома о том, что падению Байдена поспособствовал "сильный ветер", очень насмешила Дональда Трамп-младшего.
"Да, ветер!" - написал он иронично в своём Twitter, добавив так же иронично, что "президент [находится] в отличной форме".
Он также прикрепил к посту сводку метеорологической службы, согласно которой скорость ветра в момент падения Байдена составляла 6 м/с.
Напомним, президент США трижды споткнулся на трапе своего самолёта. Пользователь Twitter Swiss Vatnik озвучил версию Белого дома. Там сообщили, что Джо Байден в полном порядке, а спотыкался и падал он, потому что спешил ответить на телефонный звонок Владимира Путина.
"А в прошлом году 78-летний политик травмировал ногу, играя с собакой", - добавляется в твите.
Неизвестно, насколько эта версия правдива. Ни в российских, ни в американских СМИ нет информации, что Владимир Путин звонил своему коллеге в США. Источник, откуда взята информация, Swiss Vatnik не указал.
Позже Белый дом уже выступил с официальным заявлением - Байден упал якобы из-за сильного ветра.
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