«Всё произошло стремительно»: сотрудник ФСИН рассказал, как принял роды в колонии

Сотрудники исправительной колонии №7 в Новгородской области приняли роды у 23-летней Яны Кахуты, приехавшей на свидание к мужу. На свет появилась девочка весом 2 кг и ростом 43 см. Девушка была на восьмом месяце беременности, роды длились всего полчаса. За это время офицеры ФСИН успели вызвать скорую, помочь роженице до прибытия врачей, а также оперативно пропустить медперсонал с оборудованием через контрольно-пропускной пункт. Новорождённую собираются назвать Александрой — в честь сотрудника, который оказывал помощь.

15 января в десять часов вечера дежурному помощнику начальника колонии Александру Емельяненко позвонили и сообщили, что в комнате для длительных свиданий стало плохо девушке, приехавшей навестить мужа. Емельяненко вместе с замначальника отдела безопасности Олегом Родиным отправился проверять, что произошло. Сразу же выяснилось, что у 23-летней Яны Кахуты начались преждевременные роды. Сотрудники ФСИН незамедлительно вызвали медперсонал.

Доставить девушку в роддом не удалось: как только мужчины вывели её в коридор, стало понятно, что добраться до больницы Яна не успеет. До приезда врачей офицеры ФСИН вместе с осуждённым Евгением Кахутой оказывали роженице помощь. Несмотря на непростые погодные условия, скорая приехала в течение десяти минут. Роды прошли благополучно.

Мать вместе с новорождённой девочкой доставили в один из роддомов Великого Новгорода. Они чувствуют себя хорошо. Врачи отметили смелость и грамотность действий сотрудников ФСИН, а руководство колонии пообещало поощрить Емельяненко и Родина.

Сотрудники исправительной колонии №7 в Новгородской области приняли роды у девушки

По словам сотрудников ведомства, это первый случай в истории, когда на территории мужской колонии родился ребёнок. О том, как всё произошло, RT рассказал один из героев того вечера — Александр Емельяненко.

— Александр, расскажите, пожалуйста, когда и как вы узнали, что у девушки, находящейся в колонии, начались роды?

— Около десяти часов вечера мне поступил звонок о том, что девушке, находящейся на длительном свидании у осуждённого мужа, стало плохо. Я пошёл проверить. Оказалось, что у неё уже предродовое состояние, и я сразу же вызвал скорую.

— Вы в одиночку помогали девушке или присутствовал кто-то ещё?



— Я был не один, а с коллегой — заместителем начальника отдела безопасности Олегом Родиным. Сначала мы хотели отвезти девушку в медицинское учреждение, но только вышли из комнаты, где проводятся свидания, как у неё тут же начались роды. Вместе с мужем роженицы мы подняли её на руки, отнесли в комнату и положили на кровать, а дальше уже врачи профессионально сделали свою работу. Мы только обеспечивали надзор и охрану.

— Как долго вы ждали врачей после вызова? Не возникло ли проволочек на контрольно-пропускном пункте колонии?

— Учитывая, что город сейчас завален снегом, скорая приехала очень быстро — минут за десять. Пока мы разбирались с надзором в этой непростой ситуации, начальник караула мне уже по рации сообщил, что врачи заехали на территорию колонии. Всё произошло стремительно: мы только зашли с доктором в комнату, а через пару минут ребёнок был уже у нас на руках. Сами роды длились примерно полчаса.

— Насколько это была нештатная ситуация? Вас к такому готовили?

— Да, у нас периодически проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи и доврачебной помощи. В такой ситуации я, конечно, участвовал впервые. Думаю, мы справились бы и без врачей, но намного проще стало, когда я увидел людей в халатах.

— Вы сильно испугались, когда увидели, что девушка начала рожать?

— Мы даже не успели испугаться. А ситуации, сами понимаете, у нас бывают разные: не в детском саду работаем. Я уже восьмой год тружусь в структуре ФСИН. Мы привычные ко всему, так что всё прошло нормально. Со слов девушки, она была на восьмом месяце. Ребёночек родился такой маленький — я таких ещё не видел. У меня, кстати, тоже дочка.

— Как долго девушка находилась на свидании с мужем, перед тем как начались роды?

— Они были вместе почти сутки. Девушка приехала не одна, а с двухлетней дочкой, так что, получается, все члены семьи стали свидетелями рождения девочки. После того как мать увезли в роддом, дочка осталась с отцом в комнате для свиданий. Сегодня мать за ней приехала. Рассказала, что и она, и новорождённая чувствуют себя хорошо.

— Известно ли уже имя новорождённой?

— Я пока не знаю, какое ей дали имя, но мама хотела назвать её Александрой.

— Отец присутствовал при родах?

— Комнатки для свиданий маленькие — много людей не помещается, но отец присутствовал и, можно сказать, принимал непосредственное участие в процессе.

— Можете рассказать про отца новорождённой? Как оцениваете его поведение при отбывании наказания?

— По закону я не могу разглашать информацию о нём, но могу отметить, что поведение у него хорошее. Длительные свидания не дают лицам, имеющим взыскания или нарушения.

— Начальство как-то отметило вашу оперативность и оказание помощи роженице?

— Конечно. Второй день получаю благодарности. Начальник колонии обещал мне повышение в звании.