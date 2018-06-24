«Всё происходит шаг за шагом»: почему Трамп заявил о начале денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп рассказал о начале процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил многомесячное отсутствие испытаний Пхеньяном ядерного оружия и ликвидацию полигонов. Он также высказался о лидере КНДР Ким Чен Ыне как о талантливом и умном переговорщике, с которым у него установились очень хорошие отношения. Однако эксперты при этом отмечают, что сами Штаты не идут на большие уступки КНДР, а Трамп, говоря о начавшейся денуклеаризации, скорее выдаёт желаемое за действительное.

«Процесс уже начинается»

Денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается, заявил Дональд Трамп в ходе выступления на форуме представителей Республиканской партии США в Лас-Вегасе. Он уделил корейскому вопросу значительную часть своей речи. Говоря о КНДР, он также отметил хорошие отношения между странами.

«Процесс уже начинается, и мы ведём с Северной Кореей дальнейшие переговоры», — сказал американский лидер.

Он отдельно остановился на знаковых для американского общества договорённостях — возвращении более 200 останков американских солдат, погибших в Корее во время войны 1950—1953 годов, а также американцев, содержащихся в тюрьмах Северной Кореи.

Но самым важным достижением встречи с лидером КНДР он назвал прекращение Пхеньяном ядерных испытаний, которые не проводились уже 7 месяцев, ликвидацию полигонов, а также отсутствие ракет, «пролетающих над Японией».

«Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет... Всё это происходит шаг за шагом», — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

В ходе речи Трамп напомнил, что, когда он был избран президентом США, общая обстановка была близкой к вооружённому конфликту. Эта война, по его словам, привела бы к гибели 50 млн человек, среди которых и 28-миллионное население Сеула, расположенного прямо на границе. Однако сейчас они в безопасности, а отношения с Кимом «хорошие», отметил Трамп.

«Что более важно, у меня очень хорошие отношения, у нас хорошая химия, мы хорошо ладим. Он является умным, жёстким, великим переговорщиком. Он видит великое будущее для Северной Кореи», — сказал он.

Напомним, 24 мая КНДР уничтожила ядерный полигон в Пхунгери в подтверждение намерения о денуклеаризации, задекларированного на саммите лидеров Северной и Южной Кореи 27 апреля.

12 июня состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре. Согласно документу, подписанному по итогам саммита, КНДР выразила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а американская сторона пообещала предоставить гарантии безопасности. Несмотря на отсутствие в документе конкретных шагов, телеканалу CBS стало известно о договорённости уничтожить ещё один испытательный полигон — Сохэ. На этом полигоне испытывалась баллистическая ракета «Хвасон-15».

Соединённые Штаты, в свою очередь, приостановили совместные учения с Южной Кореей. «Дальнейшие решения будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея добросовестно проводить продуктивные переговоры», — заявила пресс-секретарь Министерства обороны США Дана Уайт.

Вместе с тем Дональд Трамп подписал указ о продлении американских санкций против КНДР ещё на год.

«Существование и риск распространения используемых для ракет ядерных материалов на Корейском полуострове, а также действия и политика правительства Северной Кореи по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов», — отметили в Белом доме.

«Очень маленький шаг вперёд сделан»

Эксперты сомневаются, что даже в случае полной денуклеаризации Корейского полуострова последует снятие санкций США. По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, Штаты скорее смягчат санкционный режим, но оставят его в силе, основываясь на «нарушении прав человека и отсутствии демократии» в КНДР.

«Что касается санкций США против КНДР, то надо помнить, что есть отдельные санкции стран (Японии, Южной Кореи, США), а есть санкции ООН, которым следуют и Российская Федерация, и Китай, и все остальные страны.

Трамп с самого начала, когда ехал на саммит, не ставил вопрос отмены американских санкций. По сути, Ким объявил, что прекращает испытания ядерного оружия. Это может позволить потом России и Китаю поставить вопрос о смягчении санкций в ООН. Не снятии санкции, потому что отмена испытаний — не отказ от самого ядерного оружия. Пока очень маленький шаг вперёд сделан», — отметил он в беседе с RT.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын

Reuters

Политолог Александр Асафов считает, что «расплывчатость» документа, подписанного по итогам встречи лидеров США и Северной Кореи, позволяет продолжать вести «американскую политику по негативному отношению к КНДР».

При этом эксперт выразил сомнение, что денуклеаризация Северной Кореи действительно происходит так, как этого хочет Трамп.

«Документ, который они подписали, не содержит ничего конкретного, никаких предметных гарантий, предметных обещаний со стороны Северной Кореи по поводу необратимой денуклеаризации. Слово «денуклеаризация» есть, а «необратимая» — нет», — подчеркнул эксперт.