Всё понимаем, но… В Италии назвали российский запрет пармезана "технической ошибкой"

В Италии назвали российский запрет пармезана "технической ошибкой", поскольку речь не идёт о свежем продукте. Представитель республики отметил, что в Риме всё понимают, но считают санкции против пармезана излишними.

Такое мнение озвучил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Он отметил, что понимает справедливость российских контрсанкций, однако пармезан, по его мнению, пострадал незаслуженно.

Дело в том, что пармезан - это не свежий сыр, он не содержит лактозы, а под российское эмбарго попадают именно свежие итальянские продукты.

Мы не хотим, чтобы контрсанкции были отменены, поскольку понимаем, что они должны быть симметричным ответом на санкции. Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена, - отметил он в разговоре с журналом Forbes.

Посланник добавил, что исключение итальянского сыра из списка запрещённых продуктов было бы "хорошим жестом для России".

Отметим, что Роспотребнадзор уже отреагировал на просьбу посла. В ведомстве отметили, что менять перечень санкционных товаров не входит в его обязанности, передаёт РБК.

США и ряд европейских стран ввели санкции против России в 2014 году, когда был проведён крымский референдум. В ответ Москва ввела эмбарго на продукты из западных стран. По оценке экспертов, российские контрсанкции нанесли огромный экономический урон Евросоюзу. Европейские фермеры уже неоднократно обращались к своим странам и к Брюсселю с просьбой прекратить санкционную войну, из-за которой они терпят убытки, однако Запад считает, что политика должна быть превыше экономики.