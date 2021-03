Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V» • 330 • Украина

Сдержать стремительное распространение коронавирусной инфекции властям Украины нечем - единственной доступной вакциной население прививаться не хочет, а поставки западных препаратов откладываются. На этом фоне американское издание The National Interest подчёркивает, что Киеву нужно согласиться на покупку российского «Спутника V» ради спасения людей



Украина переживает третью волну эпидемии. Эпицентром вспышки стали западные регионы: Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области включены в «красную зону». Врачи рассказывают, что такого количества пациентов с коронавирусом не было с начала пандемии, причём многие в тяжёлом состоянии, мест для госпитализации нет. 12 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за сутки количество новых случаев заболевания в стране выросло на 42%: с 9084 до 12 946.





И рассчитывать на улучшение ситуации в ближайшее время не приходится. Вакцинация в стране началась две недели назад, но протекает такими медленными темпами, что врачи зачастую не используют полностью даже одну ампулу, в которой 10 доз, за время, сколько можно хранить флакон открытым, а это 6 часов, не находится столько желающих сделать прививку.



Если сначала власти объявили, что в первую очередь прививать будут военных и медиков, то теперь — после их бойкота — записаться на укол могут все категории населения.



Что произойдёт с невостребованной вакциной, в эфире телеканала «Первый независимый» спрогнозировал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко: «Пройдёт ещё месяц, всё передадут в армию и Нацгвардию, по приказу «утилизируют» на военнослужащих. И вот это будет непосредственно вся концовка вакцины Covishield».



Хотя среди военных тоже нет большого желания прививаться индийским препаратом сомнительного качества. Как сообщил в начале марта главный эпидемиолог Вооружённых сил Украины Николай Олим, из 40 тысяч военных согласие на прививку дали всего 7 тысяч. По информации на утро 11 марта, первую дозу вакцины в рядах украинской армии уже получил 4601 человек, болеют 1264, скончались с начала пандемии 50.





Главная причина, почему вакцинация проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы чиновникам, — недоверие к той вакцине, которую предлагают, а она пока единственная доступная в стране.



Самым популярным среди украинцев препаратом, как показал опрос, проведённый в период с 20 января по 1 февраля (когда ещё не было известно, чем будут прививать население), стала американо-немецкая вакцина Pfizer/BioNTech — ею готовы привиться 23% респондентов, 16% отдали предпочтение разработке от англо-шведской AstraZeneca/Oxford, 12% — американской Moderna, 9% — российскому Sputnik V, 8% — американской Novavax, трём китайским разработкам в общей сложности доверяют 3%.



Часть населения отказывается не от вакцинации как таковой, а от Covishield, и ждёт, когда будет доступен препарат Pfizer/BioNTech, поставки которого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал на ближайшие недели. Однако не факт, что она поступит в это время, — вакцина должна была поступить в страну ещё в феврале, но в назначенные сроки ничего не привезли. Разработчики действуют, исходя из собственной выгоды, например, направляют партии не в ЕС, а в Израиль, который платит двойную стоимость, лишь бы скорее сформировать коллективный иммунитет к COVID-19.



C AstraZeneca, второй по популярности среди украинцев, ситуация ещё сложнее. 11 марта применение вакцины приостановили сразу 10 европейских государств (Дания, Норвегия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Австрия, Люксембург, Италия и Кипр) из-за выявленного побочного эффекта в виде тромбоза. ВОЗ изучает детали произошедшего и даст своё заключение позже.



Не получила до сих пор Украина и китайский CoronaVac, за который, между прочим, деньги уплачены.



От вакцины с доказанной высокой эффективностью, доступной в сжатые сроки и необходимом количестве, Киев отказался сам, причём на законодательном уровне. Речь, конечно, о российском «Спутнике V». А им, в отличие от Covishield, украинцы вакцинируются добровольно в России. О том, что Киеву следует отказаться от политизации вопроса борьбы с эпидемией коронавируса, пишут даже западные СМИ, которые сложно уличить в симпатии к Москве.



Вот отрывок из статьи американского издания The National Interest:



«Украине всё равно следует согласиться на «Спутник V». Результаты клинических испытаний третьей фазы уже опубликованы в рецензируемом научном журнале, и они вполне достоверны. «Спутник V» действительно спасает жизни (хотя его западные конкуренты тоже это делают). Для Украины — одной из самых бедных европейских стран, чья постсоветская система здравоохранения плохо подготовлена к разрушительному воздействию коронавируса, — новость о «пулемётной» эффективности «Спутника V» должна быть новостью, вызывающей искреннюю радость. Хотя Украина заключила сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech и инициативу COVAX, количество закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем нужно стране».



Впрочем, проблема гораздо шире и выходит за рамки споров о том, чей же препарат от коронавируса безопаснее и эффективнее, — последние 20 лет Украина входит в число европейских лидеров по числу противников вакцинации как таковой, отмечает аналитик Украинского института будущего Вадим Денисенко. Именно массовый отказ от вакцинации стал причиной вспышки заболеваемости кори на Украине в 2018 году, на её долю пришлась почти половина случаев в Европе.



Вернёмся к прививкам от COVID-19. Американское издание The Washington Post приводит мнение главы Киевского института социологии Владимира Паниотто о том, что сопротивление вакцинам усилилось с недавним падением популярности правительства страны. По его словам, сверхкритическое отношение украинцев к власти наложилось на политическую борьбу и информационную войну и усугубило массовое недоверие в обществе.



«За год, прошедший с начала эпидемии, власть не сумела наладить производство собственной вакцины и не сумела закупить качественную за рубежом. Мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать», — заявляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.



Закупленный правительством Covishield — это более дешёвая и менее эффективная разработка AstraZeneca и Оксфордского университета. Что важно, оригинальная вакцина и вакцина Covishield — это разные препараты, именно так их рассматривают международные регистрационные органы. У них и степень эффективности разная: 70% против 63%, к тому же Covishield не разрешён к применению на территории Евросоюза.



«Власть не только проспала начало эпидемии, но и фактически сорвала вакцинацию на Украине. Целый год мы слышали заверения в том, что наша страна одной из первых получит вакцину. Но из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объёмов пользующихся доверием эффективных вакцин. Из-за бессистемных и неграмотных решений правительства карантин ударил по национальной экономике и благосостоянию граждан», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».



Чтобы развеять сомнения сограждан, президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку индийским препаратом, причём показательно — на камеру. И не в какой-нибудь фешенебельной клинике Киева, а в медпункте в зоне боевых действий в Донбассе, да ещё и во время совместной поездки с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Таким образом глава государства рассчитывал дать толчок массовой вакцинации населения, однако никакого всплеска интереса украинцев не случилось.



