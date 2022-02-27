Всё пишется: Минобороны России предупредило украинских нацистов

Минобороны России предупредило, что имена и координаты всех украинских нацистов фиксируются. И все участвующие в издевательствах над нашими товарищами будут наказаны.

В ходе очередного брифинга о ходе спецоперации России на Украине в Минобороны сообщили не только о потерях в личном составе, участвующем в работе, но и сделали предупреждение всем украинским нацистам, которые причастны к издевательствам над бойцами:

Фиксируем всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, а также руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам над российскими военными, - подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, Конашенков добавил, что фиксация происходит через идентификацию лиц, голосов, телефонов, IP-адресов тех, кто принимает участие в издевательствах и распространяет призывы. Кроме того, фиксируется переписка украинских нацистов, которые "причастны к издевательствам над нашими товарищами":