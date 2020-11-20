«Всё отлично, ребёнок физически здоров»: что известно об обнаружении похищенного во Владимирской области мальчика

Во Владимирской области нашли живым семилетнего Савелия, пропавшего почти два месяца назад по дороге из школы. Всё это время похититель держал его взаперти у себя дома, в 20 км от деревни, где жил мальчик. По данным следствия, мужчина спланировал преступление заранее, тщательно соблюдал меры конспирации, не выпускал ребёнка на улицу и запирал его в подвале, когда уходил сам.

Полицейские нашли пропавшего в конце сентября семилетнего Савелия. Мальчик был похищен в деревне Горки Владимирской области и увезён в соседнюю деревню Макариха, где почти два месяца провёл взаперти.

«Вечером 19 ноября по подозрению в похищении несовершеннолетнего сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В опубликованном Следственным комитетом ролике видно, что ребёнка держали в старом захламлённом доме. Его оперативники штурмовали в том числе через окно, однако позднее для полноценного доступа в помещение им пришлось распилить прочную металлическую дверь.

Сейчас мальчик находится с родителями, Светланой и Александром Роговцевыми. Как рассказал RT отец Савелия, физически ребёнок здоров, чувствует себя нормально, но рассказывать о произошедшем пока не хочет. Он добавил, что мальчику обязательно потребуется помощь психолога.

«Когда Сава нас увидел, его первым словом было «мама». Выскочил из машины, обнял. Ну как можно ещё описать? Конечно, мы все очень рады», — описывает встречу с сыном после почти двухмесячной разлуки Александр Роговцев.

«На наше счастье, всё отлично, ребёнок физически здоров, немножко вырос и даже поправился. То есть ребёнка кормили, обеспечили игрушками, не обижали, — рассказала RT тётя мальчика Анна. — Родители только заметили, что он во время игры несколько раз подходил к окну. Может, потому что дома давно не был, а может, это у него за два месяца выработалась такая привычка».

В любом случае мальчику предстоит работа с психологами. «Конечно, всё должно быть аккуратно, чтобы мальчика не растревожить. И родители переживают, боятся как-то спугнуть», — говорит родственница Савелия.

Савелий — младший из четырёх детей. В село Горки семья Роговцевых переехала в 2014 году из Луганска, когда мальчику ещё не было и года.

«Папа на тот момент находился в России на заработках, потому что в Луганской области заводы и предприятия остановились, — рассказала RT тётя мальчика Анна. — Началась бомбёжка, и Светлана, как мать-героиня, села в машину, самостоятельно поменяла свечи, собрала детей и доехала сюда».

По данным местных СМИ, мальчик занимался творчеством в местном ДК, а на учёбу ездил в школу №1 в Камешково. Соседи и родственники называют Роговцевых благополучной и любящей семьёй. «Семья хорошая, родители не пьют, не курят, работящие, интеллигенты», — говорит Анна.

28 сентября Савелий приехал из школы в Горки примерно в 14:30, но вышел из автобуса не на своей остановке, а на следующей — вместе с другом. По словам мамы друга, мальчики какое-то время играли на остановке, затем она позвала сына домой. Друзья договорились встретиться чуть позже и разошлись. С тех пор Савелия никто не видел.

Поиски Савелия стали одними из самых масштабных в истории отряда «Лиза Алерт». Были задействованы около 3 тыс. человек, исследованы около 25 кв. км, отснято и проверено более 44 тыс. снимков.

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© Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирской области

Ситуацией воспользовались злоумышленники. Так, местные жители стали жаловаться, что люди, представлявшиеся поисковиками, проникали на участки, ломали заборы, требовали впустить их для осмотра, вскрывали дачные домики и забирали чужие вещи. Кроме того, некоторые мошенники начали собирать деньги якобы от имени отряда, хотя «Лиза Алерт» никогда не открывает сборы.

Родители подчёркивают: их стеснительный и робкий сын никогда бы добровольно не сел в машину к незнакомцу. По данным следствия, мальчика в автомобиль злоумышленник затащил силой. «Увидев около пруда мальчика, мужчина остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Предположительно, подозреваемый — 26-летний Дмитрий Копылов. В администрации муниципального образования Сергеихинское (к нему относится и деревня, где найден мальчик) подтвердили RT, что задержанный — местный житель. Сообщается, что он не был судим, не имеет приводов в полицию и не состоял на учёте.

«По предварительным данным, мужчина заранее спланировал преступление, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Летом текущего года он приобрёл автомобиль, а также дом на окраине деревни с подвальным помещением».

Как отмечают в ведомстве, после похищения злоумышленник вёл замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Когда уходил сам, то запирал Савелия в подвале, где тот, со слов подозреваемого, «играл в ноутбук».

Дом, в котором обнаружили Савелия, два года назад был выставлен на продажу. Что за человек там поселился, в деревне никто не знал, рассказал видеоагентству Ruptly староста Макарихи Артём Буланов: «Человек жил достаточно скрытно... Так получилось, что... я так и не сумел пообщаться с Дмитрием... Соседи здесь живут, но его как-то особо и не видели».

Выйти на похитителя полицейским удалось при помощи зарубежных коллег. Сотрудники Интерпола обнаружили в даркнете сообщения мужчины, в которых он говорил, что удерживает у себя дома маленького мальчика.

«Они (активисты «Лиза Алерт». — RT) говорят, что за последние десять лет это первый случай, когда поиски ведутся практически два месяца и ребёнок жив-здоров», — заявил журналистам уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Детский омбудсмен добавил, что сейчас первокласснику нужно некоторое время побыть дома, а потом решать вопрос возврата в школу. «Для нас, взрослых, это урок: моё глубокое убеждение — что детей начальной школы родители должны встречать и провожать до здания. Если это сельская местность и осуществляется подвоз детей, то до автобуса и обратно», — отметил он.