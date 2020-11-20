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«Всё отлично, ребёнок физически здоров»: что известно об обнаружении похищенного во Владимирской области мальчика
20 ноября 2020, 22:35 • 162 • В России
Во Владимирской области нашли живым семилетнего Савелия, пропавшего почти два месяца назад по дороге из школы. Всё это время похититель держал его взаперти у себя дома, в 20 км от деревни, где жил мальчик. По данным следствия, мужчина спланировал преступление заранее, тщательно соблюдал меры конспирации, не выпускал ребёнка на улицу и запирал его в подвале, когда уходил сам.
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Полицейские нашли пропавшего в конце сентября семилетнего Савелия. Мальчик был похищен в деревне Горки Владимирской области и увезён в соседнюю деревню Макариха, где почти два месяца провёл взаперти.
«Вечером 19 ноября по подозрению в похищении несовершеннолетнего сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В опубликованном Следственным комитетом ролике видно, что ребёнка держали в старом захламлённом доме. Его оперативники штурмовали в том числе через окно, однако позднее для полноценного доступа в помещение им пришлось распилить прочную металлическую дверь.
«Когда Сава нас увидел, его первым словом было «мама». Выскочил из машины, обнял. Ну как можно ещё описать? Конечно, мы все очень рады», — описывает встречу с сыном после почти двухмесячной разлуки Александр Роговцев.
«На наше счастье, всё отлично, ребёнок физически здоров, немножко вырос и даже поправился. То есть ребёнка кормили, обеспечили игрушками, не обижали, — рассказала RT тётя мальчика Анна. — Родители только заметили, что он во время игры несколько раз подходил к окну. Может, потому что дома давно не был, а может, это у него за два месяца выработалась такая привычка».
В любом случае мальчику предстоит работа с психологами. «Конечно, всё должно быть аккуратно, чтобы мальчика не растревожить. И родители переживают, боятся как-то спугнуть», — говорит родственница Савелия.
Савелий — младший из четырёх детей. В село Горки семья Роговцевых переехала в 2014 году из Луганска, когда мальчику ещё не было и года.
По данным местных СМИ, мальчик занимался творчеством в местном ДК, а на учёбу ездил в школу №1 в Камешково. Соседи и родственники называют Роговцевых благополучной и любящей семьёй. «Семья хорошая, родители не пьют, не курят, работящие, интеллигенты», — говорит Анна.
28 сентября Савелий приехал из школы в Горки примерно в 14:30, но вышел из автобуса не на своей остановке, а на следующей — вместе с другом. По словам мамы друга, мальчики какое-то время играли на остановке, затем она позвала сына домой. Друзья договорились встретиться чуть позже и разошлись. С тех пор Савелия никто не видел.
Поиски Савелия стали одними из самых масштабных в истории отряда «Лиза Алерт». Были задействованы около 3 тыс. человек, исследованы около 25 кв. км, отснято и проверено более 44 тыс. снимков.
Ситуацией воспользовались злоумышленники. Так, местные жители стали жаловаться, что люди, представлявшиеся поисковиками, проникали на участки, ломали заборы, требовали впустить их для осмотра, вскрывали дачные домики и забирали чужие вещи. Кроме того, некоторые мошенники начали собирать деньги якобы от имени отряда, хотя «Лиза Алерт» никогда не открывает сборы.
Родители подчёркивают: их стеснительный и робкий сын никогда бы добровольно не сел в машину к незнакомцу. По данным следствия, мальчика в автомобиль злоумышленник затащил силой. «Увидев около пруда мальчика, мужчина остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Предположительно, подозреваемый — 26-летний Дмитрий Копылов. В администрации муниципального образования Сергеихинское (к нему относится и деревня, где найден мальчик) подтвердили RT, что задержанный — местный житель. Сообщается, что он не был судим, не имеет приводов в полицию и не состоял на учёте.
«По предварительным данным, мужчина заранее спланировал преступление, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Летом текущего года он приобрёл автомобиль, а также дом на окраине деревни с подвальным помещением».
Дом, в котором обнаружили Савелия, два года назад был выставлен на продажу. Что за человек там поселился, в деревне никто не знал, рассказал видеоагентству Ruptly староста Макарихи Артём Буланов: «Человек жил достаточно скрытно... Так получилось, что... я так и не сумел пообщаться с Дмитрием... Соседи здесь живут, но его как-то особо и не видели».
Выйти на похитителя полицейским удалось при помощи зарубежных коллег. Сотрудники Интерпола обнаружили в даркнете сообщения мужчины, в которых он говорил, что удерживает у себя дома маленького мальчика.
«Они (активисты «Лиза Алерт». — RT) говорят, что за последние десять лет это первый случай, когда поиски ведутся практически два месяца и ребёнок жив-здоров», — заявил журналистам уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.
Детский омбудсмен добавил, что сейчас первокласснику нужно некоторое время побыть дома, а потом решать вопрос возврата в школу. «Для нас, взрослых, это урок: моё глубокое убеждение — что детей начальной школы родители должны встречать и провожать до здания. Если это сельская местность и осуществляется подвоз детей, то до автобуса и обратно», — отметил он.
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