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Всё очень плохо: Саакашвили заявил о последних днях Украины

10 июня 2020, 12:00  •  204 • Политика
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о последних днях Украины. По словам бывшего президента Грузии, всё очень плохо и если не действовать быстро - Украины просто не станет.
В эфире телеканала "Украина 24" он заявил о том, что Украина находится на грани распада и это обязательно произойдёт, если Киев вовремя и быстро не проведёт изменения.
"Давайте не будем себя обманывать - очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере", - сказал он.
Саакашвили также отметил, что на сегодняшний день всё "очень плохо".
Ранее Саакашвили вышел из себя в прямом эфире после вопроса о практических результатах его реформ. Инцидент случился во время онлайн-конференции с представителями украинского бизнеса.
Саакашвили с ходу заявил, что ему не нравятся такие вопросы, а потом и вовсе начал посылать всех к чёрту. Также глава Национального совета реформ Украины предложил украинцам, ожидающим реформ, самим заняться делом.

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