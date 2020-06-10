Всё очень плохо: Саакашвили заявил о последних днях Украины

В эфире телеканала "Украина 24" он заявил о том, что Украина находится на грани распада и это обязательно произойдёт, если Киев вовремя и быстро не проведёт изменения.

"Давайте не будем себя обманывать - очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере", - сказал он.

Саакашвили также отметил, что на сегодняшний день всё "очень плохо".

Ранее Саакашвили вышел из себя в прямом эфире после вопроса о практических результатах его реформ. Инцидент случился во время онлайн-конференции с представителями украинского бизнеса.

Саакашвили с ходу заявил, что ему не нравятся такие вопросы, а потом и вовсе начал посылать всех к чёрту. Также глава Национального совета реформ Украины предложил украинцам, ожидающим реформ, самим заняться делом.