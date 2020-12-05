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«Всё общество осознало, что мы вместе»: Путин поблагодарил волонтёров за помощь в борьбе с эпидемией

05 декабря 2020, 21:00  •  62 • В России
Президент Владимир Путин провёл встречу с финалистами конкурса «Доброволец России», в ходе которой поблагодарил волонтёров за помощь медикам и пожилым людям в период пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что борьба с эпидемией объединила миллионы неравнодушных людей по всей стране. Он отметил, что за прошедший год россияне стали больше ценить жизнь, и добавил, что граждане проявили взаимную поддержку и готовность прийти на помощь.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Президент Владимир Путин провёл встречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России».

В ходе мероприятия российский лидер поблагодарил волонтёров, отметив их вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, эта деятельность объединила миллионы неравнодушных людей по всей стране.

Президент обратил внимание на то, что волонтёры — участники акции #МыВместе — помогают в медучреждениях, развозят на личном транспорте врачей и медсестёр, доставляют продукты и лекарства пожилым людям. Путин также отметил, что в акции активно принимают участие и российские бизнесмены.

  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках. Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтёров и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи», — подчеркнул он.

Глава государства также поблагодарил добровольцев за усилия по организации празднования 75-летия Дня Победы.

«Волонтёры помогли организовать даже онлайн-шествие «Бессмертного полка». И особенно пронзительными, трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие тёплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину в военную годину. Нужно и в каждом повседневном поступке соответствовать их великому подвигу», — отметил он.

  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Путин добавил, что за прошедший год россияне стали больше ценить жизнь и с большим вниманием относиться к близким.

«Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь — всё это не зависит от каких бы то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой, и то, что действительно объединяет всех», — подчеркнул президент.

Кроме того, в ходе видеоконференции Владимир Путин вновь пообщался с участницей проекта «Мечтай со мной» Региной Парпиевой, мечту которой президент исполнил в 2018 году, дав ей интервью. Подготовиться к интервью Регине помогала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Регина Парпиева потеряла зрение ещё в детстве из-за редкого заболевания — оптикомиелита. Девушка поинтересовалась, как президенту удаётся сохранять позитивный настрой, на что Путин ответил: «Общение с такими, как вы». Девушка, в свою очередь, рассказала президенту, что произошло в её жизни с момента их встречи.

  • Путин общается с Региной Парпиевой
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«Сейчас я студентка журфака МГУ, чему очень-очень рада. У меня очень много друзей, любимая работа ведущей «Белых ночей» на «Спасе». Кроме того, я прошла шесть уроков от журналистов RT и Маргариты Симоньян. Сейчас я здесь, чему тоже очень рада», — поделилась Регина.

Также Путин в ходе мероприятия пообещал исполнить мечту участника благотворительной акции «Ёлка желаний» — девятилетнего Димы из Челябинской области — и покататься с ним на коньках на Красной площади. Президент добавил, что постарается исполнить желание ещё одного ребёнка — десятилетнего Александра из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду.

Помимо этого, Путин поддержал запуск акции «Новый год в каждый дом», в рамках которой людей призывают объединить усилия и поздравить детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, а также тех, кто не может попасть на новогодние мероприятия из-за пандемии COVID-19, в первую очередь детей врачей.

Кроме того, Путин затронул вопрос развития Севера и заявил, что в следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями. 

Глава государства отметил, что развитие этого направления представляет особую важность для будущего страны, в том числе с точки зрения добычи необходимых полезных ископаемых.

«Россия — северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Всё, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность», — отметил он.

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что природа Арктики является крайне уязвимой, и подчеркнул, что при ведении хозяйственной деятельности должны быть приняты все меры для минимизации экологических рисков.

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