Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание

Президенту Джо Байдену придумали оправдание после того, как он назвал российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Секретарь Белого дома ушла от ответа.

Громким скандалом обернулась фраза президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине, которого он назвал "убийцей". Фразу тут же разнесли мировые СМИ.

Сам Байден в интервью местным журналистам рассказал, что имел в виду, когда произносил слово killer. Он, в частности, пояснил, что это слово означает не "убийцу", а человека, "сложного в общении" - с которым трудно договориться.

Все западные СМИ подхватили слова американского лидера, и первые полосы запестрели заголовками об оправдании Байдена.

Как передаёт Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", на вопросы журналистов о поведении Байдена пресс-секретарь Белого дома отвечать отказалась, подчеркнув, что ей добавить нечего.