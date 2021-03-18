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Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
18 марта 2021, 02:50 • 142 • В мире
Президенту Джо Байдену придумали оправдание после того, как он назвал российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Секретарь Белого дома ушла от ответа.
Громким скандалом обернулась фраза президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине, которого он назвал "убийцей". Фразу тут же разнесли мировые СМИ.
Сам Байден в интервью местным журналистам рассказал, что имел в виду, когда произносил слово killer. Он, в частности, пояснил, что это слово означает не "убийцу", а человека, "сложного в общении" - с которым трудно договориться.
Все западные СМИ подхватили слова американского лидера, и первые полосы запестрели заголовками об оправдании Байдена.
Как передаёт Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", на вопросы журналистов о поведении Байдена пресс-секретарь Белого дома отвечать отказалась, подчеркнув, что ей добавить нечего.
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