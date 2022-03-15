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Всё, на что делали ставку ВСУ, уничтожено: Ключевые потери Киева назвал Пинчук

15 марта 2022, 17:55  •  260 • Политика
Ключевые потери Киева, которые серьёзно подорвали боеспособность его армии, назвал Андрей Пинчук. По его словам, всё, на что делали ставку ВСУ, на данный момент уже уничтожено.
Ведущий канала Царьград Никита Комаров в спецвыпуске "Первого русского", посвящённом ходу освободительной операции России на Украине, показал таблицу потерь войск киевского режима.
Согласно инфографике, основанной на данных отечественного Минобороны, ВСУ на момент утра 15 марта лишились 102 самолётов, 67 вертолётов, 156 беспилотников, 1306 танков и других бронемашин, а также 128 реактивных систем залпового огня.
О том, насколько этот урон чувствителен для украинской армии и как сильно он подрывает её боеспособность, ведущий эфира спросил у гостя студии - первого министра государственной безопасности ДНР, доктора политических наук Андрея Пинчука.
Он констатировал, что основной возобновляемый ресурс войск киевского режима ликвидирован:
То есть всё то, на что они делали ставку, уничтожено.
Речь прежде всего об основной массе беспилотных летательных аппаратов, значительной части военного авиапарка. Кроме того, большим ударом для ВСУ стала нейтрализация их авиационной инфраструктуры, то есть ликвидация почти всех ключевых военных аэродромов.
Ещё очень важным шагом, серьёзно подпортившим положение украинской армии, является недавнее уничтожение инфраструктуры ВПК Незалежной по ремонту и запуску военной техники в новый оборот, заключил собеседник Царьграда.

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