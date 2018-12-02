«Всё меньше поддержки таких инициатив»: в Европарламенте предложили расторгнуть соглашение о партнёрстве с Россией

Депутат от Латвии Сандра Калниете внесла в Европарламент проект резолюции о пересмотре подхода к отношениям между ЕС и Россией. В частности, документ призывает отказаться от Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), которое в настоящее время регламентирует взаимодействие между Москвой и Брюсселем по всем актуальным вопросам. Вместо него предлагается взаимодействовать лишь по насущным проблемам, представляющим «взаимный интерес». В документе отмечается важность экономических связей с Россией, однако говорится о недопустимости реализации проекта «Северный поток — 2». По словам экспертов, подобные антироссийские заявления прибалтийских политиков находят всё меньше поддержки в Европе. При этом во многих странах ЕС понимают выгоду, которую принесёт построенный газопровод, считают аналитики.

Европарламенту предлагают пересмотреть подход к двусторонним отношениям между ЕС и Россией, отказавшись от действующего Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве и сократив контакты с Москвой. Такие тезисы содержатся в проекте резолюции, которую внесла в ЕП депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющая комитет по внешней политике ЕС.

«Отношения между ЕС и Россией требуют новой концепции сотрудничества только в тех областях, которые являются необходимыми и представляют взаимный интерес, а также направлены на обеспечение безопасности Евросоюза, его соседей и европейского миропорядка. Считаем, что действие СПС следует прекратить», — говорится в документе.

В настоящее время именно подписанное в 1994 году и вступившее в силу в декабре 1997 года соглашение является правовой основой отношений между Москвой и Брюсселем, регламентирующей политические, экономические и социокультурные рамки взаимодействия России и Евросоюза. Вместо этого Калниете предлагает контактировать с РФ лишь по определённым вопросам.

«Глобальные вызовы в области изменения климата, энергетической безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения, борьбы с терроризмом и организованной преступностью требуют избирательного взаимодействия с Россией... Для новых крупных инициатив нет места или времени», — отмечается в документе.

В предложенной резолюции Россия обвиняется в якобы имевшем место нарушении территориальной целостности Украины и Грузии, невыполнении Минских соглашений (стороной которых Москва не является), кибератаках, отравлении Скрипалей и других гибридных угрозах. При этом отмечается «важность поиска путей деэскалации текущей напряжённости и проведения консультаций с Россией для определения мер, направленных на снижение риска недопонимания и просчётов».

Автор проекта резолюции подчёркивает, что Евросоюз должен быть готов рассмотреть вопрос о возможном принятии новых антироссийских санкций, включая персональные ограничения. Также говорится о важной роли поддержки определённых кругов российского общества.

«Подчёркиваем важность дальнейшей политической и финансовой поддержки активистов гражданского общества, правозащитников, блогеров, независимых СМИ, ведущих расследования журналистов, не скрывающих своих убеждений учёных и общественных деятелей, а также НПО», — говорится в тексте.

«Призываем комиссию планировать более масштабную финансовую поддержку гражданскому обществу России из существующих внешних финансовых инструментов», — отмечается в проекте резолюции.

Кроме того, в документе осуждается «необоснованный запрет политикам ЕС... в доступе на российскую территорию» и выдвигается призыв к немедленному снятию таких ограничений. В связи с этим стоит отметить, что автор проекта резолюции Сандра Калниете является персоной нон грата в РФ из-за её антироссийской деятельности. Соответствующее решение было принято ещё в марте 2015 года в качестве ответной меры на действия Евросоюза в отношении ряда российских официальных лиц.

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете в зале пленарных заседаний ЕП

Reuters

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Отдельным пунктом в предлагаемой латвийским политиком резолюции прописано взаимодействие Москвы и Брюсселя в энергетической сфере, причём наряду с признанием важности экономического взаимодействия с Россией отмечается недопустимость реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

«В обозримом будущем Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнёрами, но «Северный поток — 2» усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, не соответствует энергетической политике ЕС и потому должен быть остановлен... Поддерживаем скорейшее завершение создания интегрированного европейского энергетического союза, в который будут входить восточные партнёры», — говорится в документе.

«Внедриться своим сланцевым потенциалом»

В России и Германии неоднократно подчёркивали исключительно экономическую направленность проекта «Северный поток — 2» и отсутствие у него политической подоплёки. Так, накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что газопровод должен быть построен прежде всего ради обеспечения безопасности конечных потребителей ЕС.

«Проект выгоден европейским потребителям и Европе в целом, он важен и должен быть реализован как перспективный проект в будущем для обеспечения безопасности европейских потребителей», — заявил Новак.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в беседе с Die Neue Osnabrücker Zeitung заявил, что «Северный поток — 2» — это экономический проект. «Никому не поможет, если немецкие или европейские компании откажутся от него», — заявил министр.

По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова, строительство трансбалтийского газопровода встречает достаточно мощное информационное противодействие, поскольку нарушает все планы США по перераспределению мирового и европейского газовых рынков.

«В прошлом году американцы объявили о стратегии глобального энергетического доминирования, подразумевая, что у них есть теперь сланцевая нефть и газ. И они готовы интегрировать этот потенциал в мировой рынок. А он весь распределён, заполнен сегодняшними основными игроками. И вот американцам надо просто порушить его, чтобы внедриться своим сланцевым потенциалом. Поэтому они используют все механизмы, чтобы обострить ситуацию вокруг России, включая Европарламент», — заявил сенатор в беседе с RT.

В этой ситуации представители определённых стран, включая прибалтийские государства, становятся инструментом в руках американского истеблишмента. Вместе с тем Морозов выразил уверенность, что по крайней мере представители Германии выступят против отказа от «Северного потока — 2», поскольку в случае реализации проекта Берлин станет крупнейшим региональным игроком по продаже российского газа.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов согласился с тем, что европейцы не откажутся от реализации «Северного потока — 2», потому что этот проект просто-напросто выгоден странам ЕС.

«Хочу подчеркнуть, что даже достаточно серьёзное давление со стороны США не возымело действия, поскольку в данном случае идёт речь о выгодном экономическом проекте, который в настоящий момент не имеет равноценной альтернативы для стран Западной Европы», — заявил эксперт.

«Ни давление США, ни тем более какие-то высказывания со стороны Латвии или других стран, занимающих антироссийскую позицию, скорее всего, не смогут изменить ситуацию. «Северный поток — 2» — это проект, который реализуется. И уверен, что будет успешно реализован», — подчеркнул Шаповалов.

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По его словам, подобные резолюции предлагают ряд стран, которые традиционно крайне негативно настроены в отношении РФ и используют любой предлог, чтобы напомнить об этом и инициировать принятие тех или иных антироссийских мер.

«В этой резолюции нельзя увидеть ничего сверхудивительного или нового, потому что это стандартное продолжение русофобской политики, которая, по сути, является идеологией правящей политической элиты Латвии. Думаю, подобные настроения находят всё меньше и меньше поддержки в странах ЕС, и мы наблюдаем, насколько противоположной по смыслу является реакция ведущих стран ЕС, таких как Германия, Франция и Италия», — напомнил собеседник RT.

В связи с этим он предположил, что подобный подход позволит сохранить существующий уровень отношений между Россией и ЕС. «Думаю, разум восторжествует и ЕС не будет идти по пути дальнейшей эскалации конфликта с Россией, поскольку это не в интересах прежде всего европейских стран», — отметил эксперт.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с RT также выразил уверенность, что подобная резолюция не найдёт должной поддержки в Европарламенте, потому что документ фактически представляет собой «полный набор тезисов из американского темника», который представители прибалтийских государств «цитируют в отсутствие собственных мыслей».

«В последнее время, кстати, сильно поубавился поток финансирования этих европейских лимитрофов — прибалтийских стран, Польши. Видимо, обостряя антироссийскую повестку, они надеются на возобновление в полноте тех объёмов финансирования, которые бывали раньше, например в нулевые годы. Но интерес к ним всё ниже и ниже — что у США, что у ЕС. И я предполагаю, что все эти подпрыгивания ничем не закончатся», — отметил Мартынов.