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«Всё летает, стреляет и ползает»: зачем Германии новое оружие на €1 млрд

24 апреля 2018, 12:39  •  69 • В мире
В 2018 году немецкие войска получат оружие почти на €1 млрд. Об этом сообщают издания Handelsblatt и Bild со ссылкой на источники в Минобороны страны. Главная задача — решить вопрос слабого обеспечения войск современной техникой. О плачевном состоянии немецких вооружённых сил ранее говорили в парламенте страны. Однако эксперты полагают, что все заявления о недооснащённости армии направлены на то, чтобы выбить дополнительное финансирование из бюджета. Зачем Германия собирается усиливать бундесвер, выяснял RT.
 
Солдаты бундесвера © Michaela Rehle / Reuters
 

Дополнительное финансирование

Бундесвер планирует в 2018 году заключить 18 оборонных контрактов на общую сумму свыше €1 млрд. Об этом сообщают издания Handelsblatt и Bild.

Согласно документам, попавшим в распоряжение немецких СМИ, речь идёт о миллиардном контракте на лизинг израильских разведывательных беспилотников Heron TP и семнадцати других заказах, каждый суммой около €25 млн. Также до 2021 года будет продлён договор аренды самолётов с украинской компанией «Антонов». Их немецкие военные используют в Афганистане.

Среди других контрактов — покупка семи поисково-спасательных вертолётов, шести военно-транспортных самолётов Hercules C130-J американского производства и восемнадцати установок РСЗО MARS II, также сделанных в США. Кроме того, немецкие военные планируют потратить деньги на модернизацию отечественных БМП Puma, производство РЛС для истребителей Eurofighter, покупку систем связи для флота, военной формы и средств индивидуальной защиты.

Однако, как сообщают источники немецких СМИ в Минобороны страны, этот список предварительный, и очень многое будет зависеть от того, каким будет закон о бюджете на 2018 год. Проект бюджета, составленный прошлым министром финансов Вольфгангом Шойбле, предусматривал рост военных расходов с €37 млрд в 2017 году до €42 млрд в 2018-м. Согласно новому коалиционному соглашению между Социал-демократической партией Германии и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, траты на армию должны возрасти ещё на €250 млн в год. Однако итоговая сумма будет ниже установленной НАТО планки — 2% ВВП каждой страны — участницы альянса на оборонные расходы.

  • Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен с военными
  • © Bundeswehr / Kai-Axel Döpke

Новый министр финансов Олаф Шольц должен представить проект федерального бюджета к концу апреля. Бундестаг рассмотрит его к началу июля 2018 года. На минувших выходных министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag заявила, что её ведомству необходимо дополнительное финансирование.

«Это касается будущего наших вооружённых сил и доверия к Германии со стороны партнёров», — подчеркнула министр.

Как отметил в интервью RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, новые оборонные контракты могут быть связаны со стремлением решить часть проблем немецкой армии. Ещё в 2016 году немецкие ВС заявили о серьёзных трудностях с техническим оснащением.

«Госпожа министр заявляла, что танки не заводятся, вертолёты не взлетают, самолёты имеют проблемы. В этом контексте она потребовала дополнительного финансирования на техническое перевооружение в рамках реформы бундесвера. Вполне возможно, что те суммы, которые называют сейчас, относятся к ним», — подчеркнул RT эксперт.

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Аналогичное мнение высказывают и в немецких СМИ. По их информации, решение попросить денег на новое вооружение связано с критическими замечаниями относительно оснащения бундесвера, высказанными в докладе бундестага о состоянии немецких вооружённых сил.

Документ был подготовлен в феврале 2018 года для главы комитета по вооружённым силам нижней палаты немецкого парламента Ханса-Петера Бартельса. В частности отмечалось, что к концу 2017 года все немецкие подводные лодки пришли в нерабочее состояние. Кроме того, в течение прошлого года были периоды, когда все 14 военно-транспортных самолётов A400M не могли подняться в воздух по техническим причинам.

Утверждалось также, что бундесвер столкнулся с нехваткой запчастей и комплектующих для самолётов боевой авиации, танковых подразделений, армейских вертолётов и кораблей. В результате, например, пилоты не могли проводить тренировки, так как их самолёты большую часть времени находились на земле.

В свою очередь издание Rheinische Post, ссылаясь на внутренние документы бундесвера, сообщило чуть ранее, что войскам не хватает базового снаряжения — в том числе палаток, зимнего обмундирования и бронежилетов. Также немецкие СМИ информировали о нехватке танков, самолётов, приборов ночного видения и автоматических гранатомётов. В конце марта 2018 года Spiegel сообщил, что из-за технических проблем с системами опознавания «свой — чужой» и системами связи немецкие истребители «Торнадо» не могут участвовать в миссиях НАТО.

  • Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и президент Литвы Даля Грибаускайте
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa
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Кроме того, по мнению Ханса-Петера Бартельса, ФРГ должна прекратить участие в международных морских операциях под флагом НАТО и ООН, так как в скором времени у неё не будет боеспособного флота. Главные причины — старение кораблей, затягивание введения в строй новых боевых плавсредств и нехватка личного состава.

«Эти заявления о плохом техническом оснащении — не что иное, как попытка надавить на законодателей и выбить дополнительное финансирование. Всё у них есть, всё летает, стреляет и ползает, — считает Владислав Белов. — Просто иногда министру нужно пустить слезу, чтобы получить дополнительные фонды».

По мнению профессора кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергея Фокина, это обычное явление — речь не идёт о резком повышении оснащённости бундесвера, «Германии сейчас не до этого».

«Более приоритетной задачей для Берлина сейчас является решение проблем, связанных с миграцией, а не защита от гипотетической внешней агрессии», — отметил эксперт.

Позиция силы

Несмотря на декларируемые проблемы в военном строительстве, министр обороны Германии настаивает на том, чтобы вести переговоры с Россией «с позиции силы».

«Путин не ценит слабость. Признание или снисхождение не смягчат его позицию», — объяснила она свою точку зрения в интервью Bild.

По мнению экспертов, это скорее личная позиция министра обороны.

«Она — министр обороны и считает, что Германия должна говорить с Россией с позиции партнёра, который представляет НАТО, обладает сильным потенциалом, и Россия должна этот потенциал учитывать», — говорит Белов.

В 2019 году Германия должна возглавить многонациональную Объединённую оперативную группу повышенной боевой готовности. Это контингент стран НАТО, созданный в 2014 году для борьбы с «российской агрессией» в Прибалтике. Однако пока бундесвер не может выделить необходимые для этого силы. В частности, 9-я танковая бригада, расположенная в Мюнстере, может предоставить только 9 рабочих танков Leopard, хотя она обещала 44, и 3 из 14 обещанных БМП Marder.

«Это всё игра, — отмечает Фокин. — Главная задача немцев — вытеснить американцев из Прибалтики. Но, конечно, Берлин декларативно поддержит прибалтов».

По его мнению, немецкое руководство прежде всего хочет продемонстрировать, что Германия — лидирующая страна Европы.

  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch
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Немецкое военное командование ставит перед собой и более амбициозные задачи, чем управление бригадой в Прибалтике на ротационной основе. Согласно предложенному ещё в 2013 году Берлином плану Framework Nations Concept, к 2023 году в составе бундесвера будут созданы две дивизии, состоящие из пяти бронетанковых бригад, которые станут основой новой общенатовской группировки. В неё войдут также как минимум подразделения 19 других стран — членов Североатлантического альянса, а немецкие военные будут играть ведущую роль.

Однако, по мнению экспертов, пока бундесвер не представляет особой опасности для России.

«Германия нам не противник, — отмечает Фокин. — Для нас главную военную угрозу представляют Соединённые Штаты».

По его словам, Германия заинтересована в сотрудничестве с Россией, а потому главным средством противодействия агрессивным тенденциям для нашей страны было бы строительство «Северного потока — 2». Этот проект сделал бы противостояние Москве ещё более невыгодным для Берлина.

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В отношении же американских союзников Германия взяла курс на большую независимость в оборонной сфере. Так, несмотря на призывы руководства бундесвера закупить американские истребители-бомбардировщики F-35, правительство ФРГ пока склонно поддержать совместный франко-германский проект истребителя пятого поколения, реализуемый компанией Airbus. 22 апреля 2018 года руководитель отделения компании, занимающегося новой разработкой, Дирк Хоке заявил, что «Европе нужно более чётко обозначить свой суверенитет и заявить, что нам необходимо быть независимыми в оборонной и космической отраслях».

«В рамках реформы бундесвера предусмотрены и шаги по дигитализации (переход к активному использованию современных технологий. — RT) вооружённых сил. К ним относится закупка роботов нового поколения, спутниковых систем, при этом поставлена задача достижения большей технической независимости от США. Поэтому бундесвер в перспективе будет больше опираться на свои собственные технические разработки», — подытожил Белов.

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