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Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
01 сентября 2020, 11:55 • 76 • Украина
Это произошло! Украина продала себя не просто задешево, а еще и с доплатой со стороны продавца. Страна официально встает под полный контроль Евросоюза всего за миллиард евро с хвостиком, который еще придется и отдавать. Причём, с процентами. На состоявшемся 25 августа внеочередном заседании Верховной рады Украины парламентарии Незалежной ратифицировали соглашение с Евросоюзом о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи. Объем которой исчисляется весьма небольшой по меркам нормального государства суммы - 1,2 млрд. евро. Но интересно другое. На что пошла Украина, для получения этой помощи? А пошла она на самые крайние меры!
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