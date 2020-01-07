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Всё хорошо: Война не оказалась неизбежна

07 января 2020, 16:09  •  125 • Политика
Что показал ещё один год технически мирного времени
Автор:
Цыганов Александр
Начнём сразу круто. 2019 год был годом стратегического поражения США в геополитической грызне бульдогов под ковром. Не потому даже, что они где-то отступили. По-серьёзному если, то Штаты не отступили нигде. А Европу так и вовсе нагнули так, как не бывало с 1950-х годов. Притом что тогда она нагибалась добровольно, а сегодня вся сцена напоминает нечто вроде вторжения вражеских солдат в милый европейский «мэзон/хойсхен».
Но если глянуть шире, то видно, что Штаты ушли. Совсем. Ушли из реальной вооружённой геополитики.
Хотя, конечно, врагом продолжают оставаться сложным и мощным. И, честно будет сказать, – уважаемым.
Групповое фото на саммите НАТО в Лондоне, Великобритания, 12 декабря 2019 года. Фото: Han Yan / Globallookpress
«В постели» с врагом
На международной арене с врагом у нас было по-разному.
Все всё прекрасно понимали про Европу. Одни – что другие жахнут не жалея. Нечего там жалеть. Другие – что жахать не хочется, ибо там бизнес.
В самой интересной позе пребывала Европа. Которой близки были интересы и той, и другой стороны. Но которая в то же время пыталась изображать субъект политики, а не объект. И, формально говоря, была права. Ибо в конечном итоге и русские ресурсы, и американскую защиту от них оплачивает именно она.
Посему 2019 год над Европой просквозил тоже в двух образах. Первый – что над нею, ради неё и за нею происходило развёртывание боевых сил двух сторон. Европы с одной стороны, да. Но и России – с другой. А после 1945 года воевать с Россией в Европе охотников нет ни одного. От слова совсем. Включая и Польшу, которая только притворяется безбашенной.
И когда в ушедшем году ясно стало, что Россия делает ставку на военный союз главных стран Евразии – Хартленда (что было ясно давно, но в 2019 году точно перешло в военную стадию), оказалось, что Европа резко захотела с ней договариваться. На что и отправила сладкого Эммануэля.
Что, однако, никак не смазало результатов года для России в военно-политическом и военно-стратегическом отношениях.
Рядом с другом
Ту-160. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress
Оговоримся, конечно, сразу: Китай нам не друг. И исторически взирая, и по той простой причине, что в условиях конкуренции друзей не бывает. Или они кончаются. По разным причинам.
Но сегодня мы с Китаем, можно сказать, в одной лодке. И потому в этом году было зафиксировано первое совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС НОАК. Понятно, что силы неравны, несмотря на все экономические преимущества КНР. Но важен факт: самолёты двух стран совмещались по планам, по взаимодействию, по частотам, по шифрам – а значит, что совмещение стратегически решено. Против кого?
Забавный вопрос, правда?
Ещё из стратегического: первый визит Ту-160 в ЮАР. Тоже понятно: пока только прощупывание. Но в перспективе возможно не только постоянное аэродромное обслуживание – а те, кто в курсе, вполне в курсе, где и как готовилась нынешняя государственная элита ЮАР, – но и серьёзные постоянные базы. В Южном полушарии, да.
Что было ещё? Ещё было 48 вылетов российских самолётов стратегической авиации для обозначения стратегических интересов и стратегического военного присутствия в стратегически важных районах.
Понятно, что это – лишь один из примеров. Основным же мероприятием международной военной деятельности России в ушедшем году смело можно признать стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». В нём приняли участие войска семи иностранных государств. И ведь это не просто так – побегать солдатику по зелёной травке! Это ведь была опять же отработка частот, сигналов, команд и так далее. Что в совокупности позволяет соединять войска разных стран в единую силу. А единая сила из ОДКБ и ШОС, пожалуй, посильнее будет силы в составе небольшого полуострова Евразии, называемого Европой.
Что было ещё
Сухопутные войска России полностью перевооружились на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Фото: MOD Russia / Globallookpress
Не то что геостратегическое, но важное событие в 2019 году случилось: Сухопутные войска России полностью перевооружились на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Хотя и геостратегическое – тоже: пожалуй, ни один аэродром в Европе не может считать себя теперь защищённым от удара русских ракет. Да, формально речь идёт о дальности до 500 км. Но, во-первых, сами американцы избавили нас от химеры под названием Договор о ракетах средней и меньшей дальности, выйдя из него. А во-вторых, европейцам будет достаточно и полировки Польши, чтобы понять, что очередной поход на Россию окончится тем же, чем и прежние.
Про С-400 для Турции нельзя не вспомнить. Чисто военные аспекты этой сделки ещё будут проявляться – в частности, в противостоянии с союзником по НАТО Грецией. Но геостратегические – уже на виду. Турция и США из-за С-400 сурово поссорились. И, конечно, мы не выступим феями и эльфами, полагая, что эта ссора будет иметь фатальный характер. Нет, мы не столь наивны. Но мы зафиксируем, что ссора между союзниками – нашими противниками – имела место. И имеет тенденцию к росту – в том смысле, что в Европе смотрят на пример Турции.
Акела, конечно, волк был хороший… Но если Акела промахнулся…
В общем, в Турции теперь есть 4 дивизиона «Триумфов», а у нас – около 2,5 млрд долларов.
Что не может не.
Турция и США из-за С-400 сурово поссорились. Фото: ovbelov / Shutterstock.com
Ещё. В Венесуэле открыт учебно-тренировочный вертолётный центр. Что означает привязку тамошних пилотов не к американским, а к нашим машинам – Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т.
Ещё. Китайцы. Как написал один из умнейших военных аналитиков, «у Москвы и Пекина формируется «гражданский брак», отличающийся от официального только отсутствием штампа в паспортах. Из тех, которые надолго, иногда и на всю жизнь, а не «пожили-разбежались».
Собственно, фактом совместного боевого патрулирования всё уже сказано. Но это – только символ. На деле происходит сращивание двух стратегических систем и двух командований. А это – звук молотка на головке гвоздя, забиваемого в гроб США.

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