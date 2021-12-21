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Всё как в 1991-м. Спецоперация США против России в деталях
21 декабря 2021, 01:30 • 85 • Политика
Президент США Джо Байден дал своим подчинённым четыре недели, чтобы подготовить план контрмер и санкций, которые будут введены в отношении России, если она "вторгнется" на территорию Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл детали спецоперации Соединённых Штатов против России. Всё как в 1991 году, констатировал он.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко предположил, что это распоряжение Байдена - очередной шаг в давно идущей гибридной войне.
"Думаю, это из серии опять же русофобской антироссийской риторики Белого дома, который обвиняет Россию в подготовке мифического плана вторжения на Украину", - отметил специалист.
Юрий Кнутов в беседе с Царьградом предположил, о подготовке каких мер идёт речь. Они сосредоточены на политическом, экономическом и финансовом давлении на Россию.
- считает военный эксперт.
Другой шаг - отключение России от SWIFT, то есть от Системы быстрых платежей. В целом это не приведёт к серьёзным проблемам, так как в 1990-е достаточно долго велась работа по телексу, то есть у страны опыт определённый есть. Третий этап - санкции в отношении суверенного долга.
- отметил Кнутов.
Он добавил, что, например, Иран находится в более тяжёлом положении, и тем не менее медленно развивается. У России же ситуация выгоднее. Экономика Китая - лидирующая в мире, а отношения с этой страной у нас неплохие.
Если говорить о военных мерах, почти наверняка в Европе, в Японии, Южной Корее будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности. Увеличится количество провокаций вдоль границы с Россией, усилится диверсионная деятельность в отношении русских объектов.
По мнению собеседника Царьграда, западные разведки начнут активно работать над созданием в России различных групп, дестабилизирующих обстановку, готовящих теракты, усложняющих нормальную жизнь обычным жителям, чтобы вызвать недовольство ситуацией в стране.
Велика вероятность усиления военной группировки НАТО в Восточной Европе, создания более крупных американских баз на территории Польши, Румынии, прибалтийских стран и, возможно, Украины. Впрочем, пока это только предположения, добавил Юрий Кнутов.
- заключил военный эксперт.
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