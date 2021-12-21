Всё как в 1991-м. Спецоперация США против России в деталях

Президент США Джо Байден дал своим подчинённым четыре недели, чтобы подготовить план контрмер и санкций, которые будут введены в отношении России, если она "вторгнется" на территорию Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл детали спецоперации Соединённых Штатов против России. Всё как в 1991 году, констатировал он.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко предположил, что это распоряжение Байдена - очередной шаг в давно идущей гибридной войне.

"Думаю, это из серии опять же русофобской антироссийской риторики Белого дома, который обвиняет Россию в подготовке мифического плана вторжения на Украину", - отметил специалист.

Юрий Кнутов в беседе с Царьградом предположил, о подготовке каких мер идёт речь. Они сосредоточены на политическом, экономическом и финансовом давлении на Россию.

Экономические более или менее понятны. Тут будет остановка сертификации "Северного потока - 2" и полная заморозка его деятельности для того, чтобы поднять цены на газ как можно выше и дать зелёный свет американским газовозам с сжиженным газом по высокой цене. Американский газ будет рентабельный и река этих газовозов пойдёт в Западную Европу вместо русского газа,

- считает военный эксперт.

Другой шаг - отключение России от SWIFT, то есть от Системы быстрых платежей. В целом это не приведёт к серьёзным проблемам, так как в 1990-е достаточно долго велась работа по телексу, то есть у страны опыт определённый есть. Третий этап - санкции в отношении суверенного долга.

Целый ряд мер достаточно жёстких,

- отметил Кнутов.

Он добавил, что, например, Иран находится в более тяжёлом положении, и тем не менее медленно развивается. У России же ситуация выгоднее. Экономика Китая - лидирующая в мире, а отношения с этой страной у нас неплохие.

Если говорить о военных мерах, почти наверняка в Европе, в Японии, Южной Корее будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности. Увеличится количество провокаций вдоль границы с Россией, усилится диверсионная деятельность в отношении русских объектов.

По мнению собеседника Царьграда, западные разведки начнут активно работать над созданием в России различных групп, дестабилизирующих обстановку, готовящих теракты, усложняющих нормальную жизнь обычным жителям, чтобы вызвать недовольство ситуацией в стране.

Велика вероятность усиления военной группировки НАТО в Восточной Европе, создания более крупных американских баз на территории Польши, Румынии, прибалтийских стран и, возможно, Украины. Впрочем, пока это только предположения, добавил Юрий Кнутов.

Это комплекс мер различных, чтобы, как они считают, вызвать недовольство в России, чтобы это недовольство привело к "оранжевой революции", к ситуации 1991 года. Затем они отбирают оружие, делят нашу страну (как они делили там чуть ли не на 70 государств). Причём Украина претендует на российские территории, включая Смоленск, Воронеж, Ставрополье, Краснодарский край, Закавказье и так далее. Вот такие далеко идущие и очень опасные планы,

- заключил военный эксперт.