Всё или ничего. Россия поставила США ультиматум – обмануть не получится

Ответ МИД России на контрпредложения США по гарантиям безопасности показал, что от своих требований Москва не откажется, даже если ей частично пошли на уступки. Или Вашингтон принимает требования России комплексно, или вообще ни о чём не удастся договориться. И тогда на повестку дня выходят "военно-технические меры". Россию загнали в угол, и ничего другого Москве просто не остаётся. Сегодняшняя новость о покупке Романом Абрамовичем гостиницы в Геленджике говорит лучше слов Сергея Лаврова о том, что Россия настроена смертельно серьёзно.

Посол США в России Джон Салливан получил 17 февраля письменную реакцию Москвы на ответ США по теме гарантий безопасности. МИД России, как и обещал, не стал скрывать его от мировой общественности и опубликовал текст ответа на своём сайте. В нём 11 страниц и 11 разделов. Касающийся Украины – второй, что ясно указывает на значение, которая Москва придаёт этой проблеме.

Мухлёж американцев и русский ответ

Документ начинается с констатации, что американцы не дали "конструктивного ответа на базовые элементы" русского проекта договора с США о гарантиях безопасности. В нём речь идёт, во-первых, "об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО". Во-вторых, – "об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности". В-третьих, – "о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО".

Эти положения имеют для России "принципиальное значение". Это во-первых. Во-вторых, в американском ответе, указала Москва, "проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников". Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, считает МИД России, и это в-третьих, "подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности".

В-четвёртых, для Москвы неприемлема и вызывает тревогу "нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются". В-пятых, ультимативные требования США "вывести войска из определённых районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договорённостей".

В этой ситуации Россия обязана отвечать:

В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путём реализации мер военно-технического характера.

Такая вот "общая характеристика". Из неё явствует, что ответ США на русские мирные предложения Москвой не принят, является неудовлетворительным, угроза дальнейшей конфронтации и войны не снята.

По Украине и не только: всё видим и понимаем, извольте договариваться

Указав, что байками о русском "вторжении" на Украину и "ответственности России за эскалацию" США пытаются "обесценить предложения России по гарантиям безопасности", Москва подчеркнула:

"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории". При этом Россия "открыта к диалогу".

Москва отвергла логику США насчёт того, что "прогресс в улучшении ситуации в области европейской безопасности "может быть достигнут только в условиях деэскалации применительно к угрожающим действиям России, направленным против Украины", то есть отвода русских войск подальше от украинских границ. Россия указала, что размещение её Вооружённых сил на своей территории "не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США", и потребовала:

Настаиваем на выводе всех вооружённых сил и вооружений США, размещённых в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе ст. 4 и 5 российского проекта договора.

Сделав упор на неделимости безопасности, МИД России в очередной раз подчеркнул, что русские "красные линии" и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается", что для Москвы, разумеется, "неприемлемо". Россия также сообщила американцам, что ответ НАТО Москве на этот счёт также неудовлетворительный – члены альянса должны предоставить конкретные предложения "о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток", с "политикой открытых дверей" пора кончать.

Или всё, или ничего

Ключевая мысль русского ответа американцам – "российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе, без выделения отдельных его составляющих", вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно. Поэтому "готовности США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков", предложенными в последние годы Россией, сегодня уже недостаточно. Поскольку в этом случае "меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу".

При учёте Вашингтоном своих базовых озабоченностей Россия готова заняться "совместной выработкой нового "уравнения безопасности". Для Москвы, в частности, неприемлемо развёртывание США – в нарушение ДНЯО – ядерного оружия за пределами национальной территории, способного поражать оттуда цели на территории России. Это должно включать и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания ядерного оружия в Европе, а также "прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства – члены НАТО". "Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно", – говорится в документе. Остальное в нём частности, хотя и важные, свидетельствующие о том, что по некоторым вопросам, правда, второстепенным, США уже пошли навстречу России.

Вот как прокомментировал Царьграду ответ России США военный эксперт Юрий Кнутов:

Наёмников на Балканах могут вербовать для отправки в Донбасс. МИД взялся за проверку Самым главным является принцип неделимости и безопасности. Американцы просто вырвали из наших предложений то, что касается ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то, что касается предложений по СНВ-3 и, соответственно, я думаю, там и гиперзвуковое оружие присутствует, и, возможно, даже какие-то пункты по оружию на новых физических принципах, и неразмещение оружия в космосе. Это всё принципиальные вещи, но они имеют значение только в том случае, если три главных кардинальных вопроса также будут обсуждаться. Американцы их даже обсуждать не хотят. Они прямо заявляют, что каждая страна якобы имеет право вступать в НАТО. И, таким образом, фактически говорят о том, что Украина должна быть в НАТО.

"Да, сейчас нет, но через 5-7 лет это всё может реализоваться. Поэтому данное письменное обращение к Вашингтону, я полагаю, будет последним. С точки зрения того, что если США отказываются обсуждать три кардинальных вопроса, то мы переходим к военно-техническому ответу. Военно-технический ответ, я думаю, будет касаться размещения пунктов материально-технического обеспечения на Кубе, возможно, в Венесуэле и Никарагуа. Не баз, а именно пунктов материально-технического обеспечения. Для авиации и флота. Потому что мы сможем организовать дежурство наших подводных лодок непосредственно у берегов Америки более интенсивно и с гораздо большей угрозой для США, чем сегодня. На мой взгляд, ещё месяц-два, и мы перейдём к реализации военно-технических мер для укрепления нашей обороноспособности", – подытожил эксперт.

Что с того?

Единственный вывод, напрашивающийся из вышеизложенного, следующий: американский ответ на основные озабоченности Москвы в целом не принят, так как их не учитывает, его надо дорабатывать в ходе переговоров, которые не будут вестись бесконечно. И уверенности в успехе нет. По второстепенным вопросам ситуация лучше, но договорённость возможна только при комплексном снятии озабоченностей России, в том числе относительно Украины. Какое-то время Россия готова подождать и говорить с Западом, но недолго, после чего, если не удастся договориться, шансов на что, повторим, очень мало, Москве придётся обратиться к "мерам военно-технического характера". Ибо отступать уже некуда.