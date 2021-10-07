Всё идёт по плану: Мишустин утвердил 42 прорывных проекта для развития России

Сорок две инициативы по социально-экономическому развитию России будут реализованы до 2030 года. Их перечень сегодня утвердил на заседании кабмина председатель правительства нашей страны Михаил Мишустин. По словам премьера, правовая база под проекты уже подготовлена. Их реализация обойдётся государству как минимум в 4,6 триллиона рублей до 2024 года.

Правительство Михаила Мишустина утвердило полный перечень инициатив для достижения национальных целей развития в социально-экономической сфере. Всего в список вошли 42 инициативы, которые будут реализованы в виде федеральных проектов.

Первоначально предлагалось принять 250 предложений, но после консультаций с представителями предпринимательского сообщества, местных и общегосударственных органов власти, отечественной науки было решено остановиться на главном. Сорок две инициативы отобрали по целому ряду критериев: они не дублируют уже имеющиеся направления в нацпроектах, призваны реально улучшить уровень жизни граждан в ближайшей перспективе и отвечают первоочередным запросам населения.

Направления стратегических инициатив различны. Это и социалка, и строительная отрасль, экологические программы, цифровизация, технологическое обновление и государство для граждан. Горизонт планирования - 2024-2030 гг. За три года на воплощение проектов в жизнь выделят 4,6 триллиона рублей из государственной казны и Фонда национального благосостояния. Впрочем, не обойдётся и без государственно-частного партнёрства. Привлечение средств бизнеса также предусмотрено.

Больше всего инициатив кабмин утвердил в разделе "Технологический рывок", а именно - 15. Сюда войдут такие проекты, как система одного окна для экспортёров русской продукции, беспилотная аэродоставка грузов, развитие электротранспорта, Северного морского пути, чистая энергетика, прорыв на рынки сжиженного природного газа и многое другое. Ответственными ведомствами по данному треку назначили Минтранс, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго, Росатом, Минэкономразвития, Минобрнауки и Российский экспортный центр.