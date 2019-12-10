Всё и так работает

Предложенные КПРФ и «Справедливой Россией» законопроекты по введению прогрессивного налога на доходы были отклонены депутатами Государственной Думы. Парламентарии уверены, что действующая система и так хорошо работает и приносит свои плоды.

В ближайшее время в России не произойдет повышения налогов для граждан с высоким доходом. Депутаты Государственной Думы отклонили два проекта закона с подобными инициативами. Такое заключение можно сделать на основе рассмотрения решений, опубликованных в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Напомним, что два законопроекта были внесены отдельно друг от друга представителями КПРФ и «Справедливой России». В документе справедливороссов предлагалось обложить повышенным налогом лишь граждан, чей доход составляет более 24 миллионов рублей в год. В таком случае ставка НДФЛ предполагалась на уровне 18 процентов.

Коммунисты, в свою очередь, предлагали более сложную схему начисления налога, при которой было выделено несколько категорий граждан. В первую из этих категорий попадали люди, чей годовой заработок ниже 100 тысяч рублей. Размер налога для них, по задумке коммунистов, должен составлять 5 процентов. Для тех граждан, кто зарабатывает от 100 тысяч до 3 миллионов в год, предусматривался фиксированный вычет в размере 5 тысяч и еще 13 процентов.

Доходы выше трех миллионов рублей но не более десяти по законопроекту, разработанному членами КПРФ, должны облагаться 18-процентным налогом от суммы свыше трех миллионов и базовой платой в 382 тысячи рублей. Ну а для тех жителей РФ, кто зарабатывает более 10 миллионов рублей предлагалось ввести фиксированную ставку в 1,642 миллиона рублей плюс 18 процентов от суммы выше пороговой.

В оправдание своего решения члены думского комитета, занимающегося вопросами бюджета и сбора налогов, заявили, что сборы по НДФЛ на территории России растут и без каких-либо изменений. При этом они подчеркнули, что действующая на данный момент плоская шкала со ставкой в 13 процентов помогла легализации значительной заработной платы со стороны многих работодателей.

Кроме того, депутаты Государственной Думы в числе основных причин отказа по двум законопроектам назвали необходимость обеспечения стабильности налоговой системы, о чем неоднократно упоминал президент России Владимир Путин и представители правительства РФ, а также опасения по поводу снижения собираемости налога. В последнем случае имелось ввиду то, что, из-за прогрессивной шкалы по налогам, может увеличиться число желающих уклониться от них.

Говоря на эту тему можно добавить, что ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подтвердила возможность освобождения малообеспеченных семей от уплаты НДФЛ. По словам сенатора, она сама является приверженцем данной инициативы. Однако существует опасность скатиться до популизма, считает Матвиенко.