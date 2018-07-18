«Всё готово для подписания договора»: каковы основные темы встречи президентов Сербии и Косова в Брюсселе

18 июля в Брюсселе пройдёт встреча президентов Сербии и частично признанной республики Косово. Переговоры Александра Вучича и Хашима Тачи состоятся при участии главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Политологи считают, что центральной темой саммита станет заключение «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений Белграда и Приштины» или фактическое признание независимости края. По мнению экспертов, Вучич готов пересмотреть статус Косова в обмен на членство Сербии в ЕС. Однако прорывных договорённостей на переговорах ждать не стоит, поскольку радикальное решение косовской проблемы может вызвать слишком бурную реакцию сербского общества. Как будет строиться диалог между лидерами, выяснял RT.

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 18 июля, проведёт переговоры с косовским лидером Хашимом Тачи. Встреча, на которой также будет присутствовать глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини, пройдёт в Брюсселе.

«Стороны обсудят дальнейший прогресс в дискуссии о заключении Соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений и последующие шаги в этом направлении, которые бы ускорили дальнейший переговорный процесс», — говорится в сообщении сербского государственного телеканала РТС.

Поездке Вучича в Брюссель предшествовал его визит в Париж, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным телеканала B92, cербский лидер обсудил с французским главой в том числе и отношения Белграда и Приштины.

Это уже вторая встреча Вучича и Тачи за последний месяц. Предыдущий раунд переговоров также прошёл в Брюсселе 24 июня. Тогда Вучич заявил прессе, что стороны подтвердили намерение решать все проблемы мирным путём и при взаимном уважении, а также гарантировать безопасность жителей края. Он заверил, что никаких окончательных решений по статусу Косова не будет приниматься без поддержки граждан Сербии.

В свою очередь, Тачи отметил, что встреча с сербским главой была «более тяжёлой, чем это возможно описать словами». Он рассказал, что в ходе переговоров обсуждались рамки будущего соглашения о полной нормализации отношений между Белградом и Приштиной, но до конкретики стороны так и не дошли.

«Отягчающие» обстоятельства

С начала года переговорный процесс между Белградом и Приштиной неоднократно осложнялся инцидентами на косовской территории. Так, в январе 2018 года, когда в сербской (северной) части города Косовска-Митровица был убит влиятельный сербский политик, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Это преступление до сих пор остаётся нераскрытым. Гибель Ивановича спровоцировала крайне негативную реакцию в самой Сербии и среди сербского населения края. Согласовав свой визит с правительством Косова, туда прибыл президент Вучич, который встретился с местными жителями, что позволило снизить градус напряжённости.

Лидер косовских сербов Оливер Иванович

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Но уже 26 марта в северной части края был задержан директор канцелярии правительства Сербии по проблемам Косова и Метохии Марко Джурич. Он прибыл в Косовску-Митровицу для участия в круглом столе по вопросам внутрикосовского диалога между албанским и сербским населением края. Спецназ МВД Косова ворвался в зал, где проходило мероприятие, и, применив силу, задержал политика, после чего его отвезли на административную границу края и остальной территории Сербии, где Джурича передали представителям сербской полиции. Поводом для столь резких действий по отношению к чиновнику из Сербии стало то обстоятельство, что он прибыл на косовскую территорию без соответствующего разрешения со стороны Приштины.

Аналогичной схемы действий косовские власти продолжают придерживаться и сейчас. Так, в начале июля на территории края были задержаны пятеро сербов, которые активно выступали против формирования самостоятельной армии Косова. Среди них — директор местного филиала Национальной службы занятости Сербии Йован Денич, председатель Косовско-Поморавского округа Радован Стойкович, а также некоторые другие представители местной сербской общины. И хотя все они были отпущены 10 июля после допроса в МВД Косова, факт задержания вызвал гневную реакцию Белграда.

Когда начался распад Югославии в 1991 году, косовские албанцы сразу же заявили о намерении создать своё независимое государство. В 1999 году авиаудары стран НАТО вынудили югославского главу Слободана Милошевича вывести войска и подразделения МВД страны из Косова. Взамен туда был введён миротворческий контингент ООН, который, однако, не смог помешать беспорядкам и преследованиям сербов на этой территории.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. К настоящему моменту суверенитет края признали большинство стран мира. Однако официальный Белград заявляет, что считает эти земли своей территорией. Независимость Косова также не признают Россия, Китай, Индия, Испания, Греция, Словакия, Кипр, Румыния и некоторые другие страны мира. До войны 1998 года сербы составляли около 15% населения Косова, сейчас их осталось менее 6% от общего числа жителей края. В настоящее время в Косове проживают около 100 тыс. сербов, главным образом на севере края.

«Реакция общества непредсказуема»

Как полагает политолог, советник председателя Балканского клуба МГИМО Неманья Дойчинович, основным вопросом на встрече Тачи и Вучича будет признание в том или ином виде независимости Косова.

«Как сказал в январе посол Франции в Сербии Фредерик Мондолони, Сербия не будет интегрирована в ЕС, пока не подпишет соглашение о Косове. Уже в прошлом году, по инициативе президента Вучича стартовал внутренний диалог по проблеме Косова», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, признание Косова государством с сербской стороны невозможно без изменения конституции Сербии.

«В преамбуле основного закона сказано, что Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии. Чтобы изменить конституцию, необходимо провести референдум», — добавил Дойчинович.

Протесты против признания Сербией независимости Косово в феврале 2018 года.

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Директор центра стратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович отметила в разговоре с RT, что Сербия и Косово ранее уже разрешили большинство спорных вопросов в крае.

«Сербия по договорённости с албанскими властями края ликвидировала почти все свои государственные институты в северной части Косова, где проживают в основном сербы, также местная полиция была выведена из подчинения МВД Сербии и вошла в состав косовских полицейских формирований. Стороны договорились и о границе, которую, правда, в Белграде называют административной, а в Приштине — государственной», — напомнила Трифкович в беседе с RT.

По её словам, среди последних спорных вопросов — создание полностью независимых косовских вооружённых сил, а также областей с сербскими органами самоуправления. По её словам, вопрос об административно-территориальной автономии, на которой проживают косовские сербы, ранее был согласован между Белградом и Приштиной. Однако последняя свои обязательства до сих пор не выполнила.

Независимость де-факто

Драгана Трифкович напомнила, что, по словам Федерики Могерини, переговоры между сторонами вступили в завершающую стадию.

«Всё готово для подписания договора, который будет фактически означать признание Косова независимым государством. В тексте документа это не будет прописано, однако там обязательно укажут, что Белград не будет препятствовать вхождению края в состав международных политических институтов, включая ООН, НАТО и Евросоюз. Это будет признанием де-факто», — полагает эксперт.

При этом Трифкович сомневается, что документ будет подписан на этой встрече, хотя, по её словам, работа над текстом соглашения идёт последние два—три месяца.

Эксперт говорит, что до подписания текст документа вряд ли будет опубликован в косовской или сербской прессе.

«Если его подпишут, то Вучич либо вынесет вопрос о его ратификации на референдум, либо возьмёт ответственность на себя и попытается продавить его ратификацию через парламент. При этом реакция общества на этот документ непредсказуема. Признанию Косова активно сопротивляется Сербская православная церковь, которая на отдельном Архиерейском соборе приняла специальный меморандум о том, что Косово должно оставаться частью Сербии. Против соглашения выступает и научное сообщество страны, её интеллектуальная элита», — отметила специалист.

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий Центром этнополитических конфликтов института Европы РАН Павел Кандель. Он полагает, что Вучич готов идти на уступки, чтобы страна могла войти в состав ЕС.

«Вступление в этот блок было одним из главных пунктов его предвыборной программы весной 2017 года», — подчеркнул специалист.

По словам Канделя, Вучич понимает, что признание Косова независимым государством будет негативно воспринято в обществе, и потому президент не спешит подписывать соответствующие договоры и выходить с референдумом по вопросу изменения конституции и признания края самостоятельным государством.

Разрушенная сербская церковь в Косово. Июль 1999 года.

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Согласно соцопросам, большая часть жителей Сербии выступает за вступление в ЕС. При этом те же люди не готовы жертвовать Косово ради членства в Евросоюзе. А учитывая позицию сербской церкви, которая обладает гораздо более высоким авторитетом в обществе, чем правительство и президент, резкий шаг по признанию Косова может вызвать в государстве масштабные акции протеста, которые создадут угрозу правящему режиму», — отметил Кандель.

Впрочем, как полагает Трифкович, даже если Сербия и признает независимость Косова, это не приведёт к полной разрядке в отношениях между Белградом и Приштиной.

«Часть албанских властей края уже требуют от Сербии включить в его состав общины Буяновац и Прешево, которые граничат с частично непризнанным государством. В Приштине считают эти территории частью Великой Албании, хотя они никогда в состав Косова не входили, а сейчас населены преимущественно сербами», — отметила специалист.