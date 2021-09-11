«Всё это обернулось тысячами невинных жертв»: как теракты 11 сентября изменили Америку и мир

11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида»* совершили серию крупных терактов в США. Погибли около 3 тыс. человек, ещё порядка 6 тыс. получили ранения. По словам аналитиков, события 11 сентября во многом определили дальнейшее развитие внутренней и внешней политики Белого дома. В частности, Вашингтон существенно расширил полномочия спецслужб внутри страны, что привело к массовой слежке за гражданами США. Кроме того, под лозунгом борьбы с терроризмом Соединённые Штаты вторглись в Афганистан и Ирак. Кампании на Ближнем Востоке привели к сильнейшей дестабилизации в регионе, отмечают специалисты. При этом эксперты подчёркивают, что объективные оценки геополитических последствий американской внешней политики последних 20 лет ещё только предстоит сформировать.

20 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США произошёл крупнейший теракт. Президент Джо Байден в связи с годовщиной трагических событий объявил 10, 11 и 12 сентября 2021 года днями молитвы и памяти.

Теракты 11 сентября унесли жизни почти 3 тыс. человек и, по словам аналитиков, сильнейшим образом повлияли на американское общество и геополитическую ситуацию в мире.

Удар по Америке

Утром 11 сентября 2001 года в 08:46 по местному времени захваченный террористами самолёт Boeing 767 авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. На его борту находились 92 человека, в том числе пять террористов.

Через 17 минут в Южную башню ВТЦ врезался Boeing 767 авиакомпании United Airlines с 65 пассажирами на борту (включая пятерых террористов).

В результате столкновений в обеих высотках начался сильный пожар, который ослабил внутренние конструкции зданий, что в конечном счёте привело к их обрушению. В 09:59 рухнула Южная башня, а примерно через полчаса — Северная. Обломки небоскрёбов повредили находившиеся рядом здания, в том числе 47-этажную высотку ВТЦ-7, которая затем также обрушилась.

Здания ВТЦ 11 сентября 2001 года

© AP Photo/Richard Drew

Одновременно с терактом в Нью-Йорке террористы провели аналогичную атаку на штаб-квартиру Министерства обороны США. Злоумышленники планировали совершить и четвёртый теракт. Для этого они захватили ещё один самолёт — Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, однако лайнер упал в поле в 200 км от Вашингтона. На борту судна были 44 человека, включая четверых террористов.

В общей сложности жертвами атак 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и десятки полицейских, ещё свыше 6 тыс. получили ранения. Среди жертв трагедии были не только американцы, но и граждане более чем 90 других государств.

20 лет спустя: как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Созданная для расследования трагедии комиссия установила, что атаку 11 сентября организовала террористическая организация «Аль-Каида»*. В 2004 году её лидер Усама бен Ладен впервые заявил, что ответственность за нападение несёт именно возглавляемая им группировка.

При этом стоит отметить, что среди 19 террористов, которые непосредственно участвовали в захвате самолётов, не было ни одного гражданина Афганистана, куда впоследствии вторглись США в ответ на атаки. Большинство преступников (15 человек) — были выходцами из Саудовской Аравии, двое — гражданами ОАЭ. Кроме того, в группе террористов были ливанец и египтянин. Сам бен Ладен происходил из состоятельной саудовской семьи.

В связи с этим многие родственники жертв терактов до сих пор уверены, что руководство Саудовской Аравии могло быть в той или иной степени причастно к этим событиям. В 2017 году они направили в суд коллективный иск против королевства.

Тотальная слежка

По словам экспертов, события 11 сентября сильно повлияли на обстановку внутри США.

Одним из главных последствий в контексте внутриполитической ситуации в стране стало принятие 26 октября 2001 года в ответ на теракты закона «О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму», получившего известность как Патриотический акт.

Этот документ расширил полномочия американских спецслужб в области прослушивания телефонных разговоров, чтения электронной переписки, отслеживания банковских транзакций и активности людей в интернете. Отныне они могли использовать эти инструменты без соответствующей санкции суда.

ФБР также получило право отслеживать религиозные и политические преференции граждан, изучая, в частности, их библиотечные формуляры.

Во время голосования по данному закону в верхней палате конгресса США лишь один сенатор — демократ Рассел Фейнголд — проголосовал против. По его мнению, борьба с терроризмом не должна приводить к ущемлению свобод в стране.

«Мы должны защищать как людей, так и их свободы, — говорил он. — Патриотический акт не достигает правильного баланса между правоохранительной работой и гражданскими свободами. Требования администрации Буша поторопиться были неуместны».

По словам Фейнголда, закон был «чреват раскрытием всех данных в отсутствие разумных подозрений, которые могли бы обосновать» такую проверку.

«Он упрощает процедуру тайных полицейских обысков. Это постоянное правило, которое не перестанет действовать. (Полицейские. — RT) смогут обыскать ваш дом, пока вас там нет, и даже не сообщать вам о том, что побывали у вас. Налицо колоссальное расширение полномочий правоохранительных органов без судебного надзора», — пояснял сенатор.

По словам аналитиков, после принятия закона права и свободы граждан США были действительно ущемлены.

«Этот закон серьёзно ущемлял гражданские права и свободы американцев. Некоторые действия руководства США тех лет явно выходили за рамки правового поля американской Конституции, тех принципов, на которых она построена. Чего только стоит тюрьма в Гуантанамо», — сказал в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

При этом аналитик отмечает, что некоторые меры закона можно назвать разумными: «Например, повышение степени координации между различными американскими спецслужбами — это было необходимо сделать».

Эпоха американских войн

Как отмечают аналитики, теракты 11 сентября стали началом эпохи американских войн на Ближнем Востоке, которые имели катастрофические последствия для всего региона.

Сначала США вторглись в Афганистан. Это произошло менее чем через месяц после терактов — 7 октября. Военная операция получила название «Несокрушимая свобода». Её главной задачей стала борьба с движением «Талибан»** и группировкой «Аль-Каида».

Американские военные покидают Афганистан

© Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP

Американские военные пробыли в Афганистане до 2021 года. Контингент Соединённых Штатов вывели из Афганистана лишь в конце августа, при этом ещё до окончательного ухода военных США проамериканский режим в Кабуле пал под натиском талибов, которые в итоге установили контроль над всем Афганистаном.

По словам аналитиков, относительная лёгкость, с которой США удалось на первых порах взять под контроль Афганистан, в известной мере вдохновила Вашингтон на новую военную авантюру, на этот раз в Ираке. 20 марта 2003 года американские военные при поддержке союзников по НАТО вторглись в эту страну, несмотря на отсутствие соответствующей санкции ООН.

Поводом для начала интервенции стали обвинения Вашингтона в адрес Багдада в разработке оружия массового поражения. Позже эти обвинения не подтвердились, однако, как отмечают эксперты, многие американские граждане долгое время полагали, что иракский лидер Саддам Хусейн имел отношение к организации атак 11 сентября.

Американской армии удалось сравнительно быстро одержать военную победу из-за того, что иракские вооружённые силы практически не оказывали серьёзного сопротивления. Так, столица страны была взята без боя уже 9 апреля. В том же году режим Хусейна был свергнут, сам он задержан и в 2006 году казнён.

Ликвидация режима Хусейна привела к дестабилизации обстановки в стране, где фактически началась гражданская война между шиитами и суннитами. Ирак захлестнула волна насилия и террористических актов, что превратило страну в рассадник терроризма, говорят аналитики.

Американские военные в Ираке

© REUTERS/Kai Pfaffenbach

В частности, по словам специалистов, вторжение в Ирак и последовавший за ним хаос стали главной причиной укрепления террористической группировки «Исламское государство»***, которой впоследствии удалось захватить обширные территории в Сирии и Ираке.

По данным американского Института Уотсона, в ходе развязанных США после 11 сентября напрямую или косвенно военных конфликтов погибли более 929 тыс. человек, в том числе около 387 тыс. гражданских лиц. Ещё 38 млн человек стали беженцами.

Согласно информации института, совокупные потери среди американских военных в этих войнах составили 7 тыс. Однако стоит отметить, что сюда не включены потери среди контингента частных военных компаний, которые были активно задействованы в ходе боевых действий. Точных данных о жертвах среди сотрудников таких организаций в открытом доступе нет. Кроме того, эта цифра не включает данные о гибели солдат союзников США по НАТО.

Институт Уотсона также приводит данные о финансовых затратах на ближневосточные войны. По его информации, с 2001 под 2022 год США потратили на заграничные военные кампании и борьбу с терроризмом в общей сложности около $8 трлн.

«Демократия на штыках»

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, после терактов 11 сентября развитие ситуации в США и за её пределами пошло по наиболее неблагоприятному из возможных сценариев.

«Мир свой шанс после 11 сентября упустил. Даже столь трагические события открывают возможности. Угроза терроризма была общая, и был вполне реальный шанс объединить мировое сообщество, чтобы противодействовать ей сообща. Но в итоге 11 сентября открыло путь лишь для великого множества злоупотреблений во внутренней и внешней политике США. Усиление роли спецслужб, бесконечные войны — вот к чему привели действия Вашингтона», — констатировал Дробницкий в беседе с RT.

Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года

© AP Photo/Suzanne Plunkett

Он также отметил, что политика США на Ближнем Востоке была крайне идеологизированной, что во многом предопределило её провал.

«Существовала господствующая идеология, согласно которой США приходят в любую страну, дают людям «демократию» — и там сразу наступает эпоха всеобщего благоденствия. Но ничего из этого и близко не произошло. Приход талибов к власти в Афганистане красноречиво свидетельствует об этом. Любое навязывание идеологии извне приводит именно к таким последствиям», — считает Дробницкий.

Аналогичной позиции придерживается и Владимир Батюк.

«США боролись не только с террором, они пытались нести демократию народам Ближнего Востока, а потом и всего мира. Цели были весьма далекоидущие. Но, как выяснилось в дальнейшем, нести демократию на штыках американской морской пехоты — это не самая лучшая идея. Всё это обернулось тысячами невинных жертв, сильнейшей дестабилизацией в Ближневосточном регионе. Геополитические последствия американской внешней политики последних 20 лет ещё только предстоит оценить», — считает аналитик.

Как отметил Батюк, последовавшие за 11 сентября события сильно подорвали репутацию Соединённых Штатов во всём мире.

«Это не могло не сказаться на имидже США. Если после окончания холодной войны они выступали в роли победителя, символизировали собой лучшие надежды человечества и так далее, то сейчас в результате всех этих событий Америку рассматривают как империю в упадке», — заключил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.