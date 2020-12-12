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Всё, до чего он дотрагивался: Белый дом зальют антисептиками, как только Трамп выйдет за порог
12 декабря 2020, 08:00 • 87 • В мире
Американцы начали подготовку к вступлению в должность нового президента, хотя политическая ситуация в стране по-прежнему напряжённая. Белый дом зальют антисептиками, как только Трамп выйдет за порог. Принято решение убить все возможные микробы и вирусы, обработав всё, до чего он дотрагивался.
Издание Politico ссылается на представителя Администрации общих служб США. Перед заселением Джо Байдена в Белый дом здание собираются тщательно продезинфицировать.
Антисептиками планируется залить буквально каждый сантиметр: мебель, поручни, выключатели, ручки дверей - всё, до чего Трамп дотрагивался. Даже воздух в помещениях - и тот обработают, вместо того чтобы тщательно проветрить.
Ожидается, что выезд Дональда Трампа и заезд Джо Байдена состоятся в один и тот же день.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп, несколько членов его семьи и ряд сотрудников его администрации переболели коронавирусом. С самого начала пандемии президент США отрицал серьёзность COVID-19. Он не носил маску, не соблюдал другие рекомендации Всемирной организации здравоохранения и американских специалистов.
На мероприятиях в Белом доме не поддерживали социальную дистанцию. Во время митингов в период предвыборной кампании ситуация не менялась. Американские СМИ даже окрестили эти мероприятия "суперраспространителями". При этом во время выступлений сам Дональд Трамп периодически напоминал о рекомендациях врачей.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США около 15,4 миллиона инфицированных. С начала пандемии умерло чуть меньше 300 тысяч человек.
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