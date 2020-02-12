Всё для подписчиков: "Мистер Бин" устроил шоу в заражённом Ухане

Стало известно о том, что британский актёр Найджел Диксон, который в своё время прославился пародией на Мистера Бина, остался в заражённом Ухане. Он отказался возвращаться в свою страну, несмотря на риски, учитывая эпидемию коронавируса.

Как пишет The Sun, 53-летний артист отправился в китайский город 2 января. Там он собирался провести время вместе с приятелями. Однако, когда стало известно о вспышке вируса, он принял решение не уезжать.

"Невозможно вернуться, ведь это эгоистично не знать, есть ли у меня вирус или нет", - заявил артист. Отмечается, что он также отменил поездки и в другие китайские города. Вместо этого "Мистер Бин" решил устроить шоу и запустил свой мини-сериал о жизни в Ухане. У Диксона, отметим, более пяти миллионов подписчиков.