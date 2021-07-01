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Всё дело в России. Си пообещал «разбить голову» Байдену

01 июля 2021, 17:40  •  347 • Политика
«Железная стена плоти и крови». На праздновании 100-летия основания КПК лидер КНР Си Цзиньпин строго предупредил США не задирать китайцев, потому что Путин поможет.
Торжественное празднование в Пекине и по всей полуторамиллиардной соседней стране 100-летия созданной при финансовом и организационном содействии Москвы Компартии Китая не обошлось без сенсации, впрочем, ожидавшейся. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в четверг перед собравшейся на столичной площади Тяньаньмэнь 70-тысячной толпой с трибуны, примыкающей к бывшей резиденции китайских императоров. Он отметил в своей энергичной и решительной речи, что за последние 100 лет Китай добился огромных успехов в социально-экономическом развитии, в создании «общества средней зажиточности» и строительстве «социализма с китайской спецификой», что позволило воплотить в жизнь «самые сокровенные мечты китайского народа». А затем объявил и главное. Во-первых, лидер КНР пообещал «защищать национальный суверенитет, свои интересы безопасности и развития, обеспечивать стабильность» в Гонконге и Макао. Во-вторых, ликвидировать сепаратизм на Тайване. Только так и можно понять слова китайского руководителя о том, что необходимо «предпринять решительные меры для того, чтобы нанести сокрушительный удар по попыткам обеспечить т. н. независимость Тайваня».

Си — американцам намылим шею

Понимая, что окончательное восстановление территориальной целостности Китая и защита его жизненно важных интересов, всё чаще противоречащих интересам США, вызовет гнев Вашингтона, подбивающего Тайвань отмежеваться от Китая, Си строго предупредил американцев и их союзников: врежем по морде, если сунетесь в наши внутренние дела. Американцев, разумеется, из чувства вежливости конкретно не обозначил, но слова председателя КНР о том, что китайский народ «не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его», адресованы, прежде всего, именно им. Кто же ещё посмеет атаковать Китай?
«Китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, наша нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенностью… А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнëтся на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьëт себе голову», — объявил государственный и партийный лидер Китая, имеющий статус почти как у основателя КНР Мао Цзэдуна (1893–1976). Со времён Мао таких «китайских предупреждений» мир точно не слышал.

Почему Си так заговорил и при чём здесь Россия?

Почему руководитель Китая, конкурирующего с США за звание первой экономики мира, может позволить себе сегодня вести такие речи? Ответ на этот вопрос прост и ясен — потому что стратегическим союзником Китая является Россия. Это она защитила китайцев в 30–40-х годах ХХ века от их смертельных врагов — японцев. В 50-х годах — от американцев, вынашивавших планы ядерных бомбардировок Китая. И создала, по сути, современный Китай, что там не забыли. Без доброй воли СССР не было бы сейчас в составе КНР ни Тибета, ни Синьцзяна, а то и Маньчжурии, а какая была оказана русскими в своё время Китаю огромная помощь в области тяжелой промышленности, науки…
Любопытные факты в этой связи — VI съезд КПК прошёл в 1928 году в селе Никольское в Подмосковье, где теперь музей. Именно советские летчики и масштабная военная помощь СССР не допустили окончательного поражения Китая в войне с Японией в конце 30-х годов. Когда собственной авиации у китайцев очень быстро практически не осталось и прикрывать с воздуха войска и города стало нечем, с 1937 по 1941 год в Китай, по официальным данным, прибыло 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2,5 тысячи летчиков и авиатехников. Четырнадцать из них были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 400 пилотов награждены орденами и медалями, более 200 погибли. Памятники им стоят во многих районах Китая…
Неслучайно поэтому, что в поздравительном послании по случаю 100-летнего юбилея китайской Компартии президента России Владимира Путина своему другу генеральному секретарю ЦК КПК и председателю КНР Си Цзиньпину упоминается и помощь России в становлении нового Китая, и «важная конструктивная роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, в противостоянии глобальным угрозам и вызовам современности».

Что имеем в сухом остатке?

Что это за «глобальные угрозы и вызовы», Путин разъяснил несколько дней назад в связи с продлением договора с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который он заключил ещё в 2001 году с предшественником Си Цзян Цзэминем: «В этом документе закреплены такие принципиальные договорённости, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет». В нём зафиксировано также, отметил Путин, отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в «пояс вечного мира и дружбы».
Короче, «вечный мир и дружба», мало того — внимание! — «взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности» — это и есть главная причина того, почему Китай (да, кстати, и Россия тоже) стали говорить с США и их вассалами совсем иначе, чем в последние десятилетия. «Русский с китайцем братья навек» — вот она, старая-новая основа справедливого миропорядка ХХI века.

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