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Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Россию

06 декабря 2019, 04:09  •  71 • Политика
На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам. Как пояснили в Киеве, это необходимо, чтобы прервать действовавший ранее безвизовый режим сообщения.
Правительство Украины намерено ввести запрет на поездки в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. С такими документами пересечь государственную границу не получится с 1 марта 2020 года, пишут Nation News. Конечно, если запрет полностью одобрят.
Как пояснил глава департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, таким образом Киев приостановит соглашения с Россией об условиях безвизовых поездок. Подобные соглашения действовали в период с 1997 по 2011 год.
В Россию, как и в другие страны мира, украинцы смогут ездить по заграничным паспортам. Кроме того, для пересечения границы можно будет использовать дипломатический служебный паспорт, а также удостоверение моряка. Или, например, документ, подтверждающий, что украинец является членом морского экипажа.
Каждый год, по словам Погорельцева, растёт число подделок документов - и свидетельств о рождении, и паспортов, действующих внутри страны. Якобы новые правила проблему решат. Наконец действующий регламент упрощённых поездок в Россию он назвал "неадекватной угрозой национальной безопасности".

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