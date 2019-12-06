Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Россию

Правительство Украины намерено ввести запрет на поездки в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. С такими документами пересечь государственную границу не получится с 1 марта 2020 года, пишут Nation News. Конечно, если запрет полностью одобрят.

Как пояснил глава департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, таким образом Киев приостановит соглашения с Россией об условиях безвизовых поездок. Подобные соглашения действовали в период с 1997 по 2011 год.

В Россию, как и в другие страны мира, украинцы смогут ездить по заграничным паспортам. Кроме того, для пересечения границы можно будет использовать дипломатический служебный паспорт, а также удостоверение моряка. Или, например, документ, подтверждающий, что украинец является членом морского экипажа.

Каждый год, по словам Погорельцева, растёт число подделок документов - и свидетельств о рождении, и паспортов, действующих внутри страны. Якобы новые правила проблему решат. Наконец действующий регламент упрощённых поездок в Россию он назвал "неадекватной угрозой национальной безопасности".