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Всё, что вы знали о здоровье, забудьте! "Вредный" совет врача о том, как жить "на всю катушку"

15 октября 2020, 10:05  •  169 • В мире
Журналист Александр Пересвет опубликовал на странице в Facebook совет бразильского врача о здоровом образе жизни. Несколько лет назад бразильский медик Пауло Убиратан перевернул представления общественности, заявив, что не стоит так зацикливаться на ЗОЖ. В своих "вредных" советах он рекомендует, как прожить жизнь на всю катушку". Зачастую всё, о чём говорят как о полезном для организма, на самом деле ничего, кроме вреда, ему не приносит, убеждён врач.
Журналист Александр Пересвет на странице в Facebook напомнил о "вредных" советах бразильского врача Пауло Убиратана. В начале 2010-х его мнение буквально потрясло общественность. Медик во всеуслышание заявил, что считает вредным всё то, что принято называть полезным для организма.
Философия Убиратана проста - не нужно ничего делать, если ничего не болит. Кроме того, по его словам, можно есть и пить всё что хочется. Можно есть жареное, пить пиво и вино, а самое главное - не особенно напрягаться физической активностью.
Также, заявил Убиратан, вегетарианство вредит человеку. Вредны также и упражнения для сердечно-сосудистой системы. По его словам, они не продлевают жизнь, а напротив - сокращают её.
По мнению бразильца, жизнь как таковая должна стать хорошим приключением, а не мытарством - "путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом". Он считает, что лучше получить от жизни всё сполна, чтобы в конце "с полностью уставшим, использованным телом сказать: Ура! Спасибо! Оно того стоило! Прекрасное путешествие!".
Отметим, что эти вредные советы заинтриговали публику. Но, как ранее отмечала "Комсомольская правда", далеко не все специалисты разделили мнение бразильского врача.

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