Всё, что вы знали о здоровье, забудьте! "Вредный" совет врача о том, как жить "на всю катушку"

Журналист Александр Пересвет на странице в Facebook напомнил о "вредных" советах бразильского врача Пауло Убиратана. В начале 2010-х его мнение буквально потрясло общественность. Медик во всеуслышание заявил, что считает вредным всё то, что принято называть полезным для организма.

Философия Убиратана проста - не нужно ничего делать, если ничего не болит. Кроме того, по его словам, можно есть и пить всё что хочется. Можно есть жареное, пить пиво и вино, а самое главное - не особенно напрягаться физической активностью.

Также, заявил Убиратан, вегетарианство вредит человеку. Вредны также и упражнения для сердечно-сосудистой системы. По его словам, они не продлевают жизнь, а напротив - сокращают её.

По мнению бразильца, жизнь как таковая должна стать хорошим приключением, а не мытарством - "путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом". Он считает, что лучше получить от жизни всё сполна, чтобы в конце "с полностью уставшим, использованным телом сказать: Ура! Спасибо! Оно того стоило! Прекрасное путешествие!".

Отметим, что эти вредные советы заинтриговали публику. Но, как ранее отмечала "Комсомольская правда", далеко не все специалисты разделили мнение бразильского врача.