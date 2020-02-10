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«Всё будет осуществлено автоматически»: выплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян
10 февраля 2020, 19:09 • 38 • В России
Государственные выплаты по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне получат около 1,15 млн россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По 75 тыс. рублей получат 537 тыс. человек — ветераны войны и приравненные к ним категории, а также те, кто потерял жену или мужа в ходе военных действий или уже после их окончания. Ещё более 600 тыс. россиян выдадут по 50 тыс. рублей. Причём выплаты получат также россияне, постоянно проживающие в Эстонии, Латвии и Литве. Для этого не надо подавать никаких заявлений — средства будут переведены автоматически в апреле — мае 2020-го. Указанные платежи будут проведены за счёт федерального бюджета, а некоторые регионы осуществят ещё и собственные выплаты.
AFP © Olga MALTSEVA
Выплаты по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне получат более миллиона россиян. Об этом в понедельник, 10 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной, участники войны, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы погибших в ходе войн с Финляндией, Японией и во время Великой Отечественной, а также вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны, умерших уже после её окончания.
Таким образом, 75 тыс. рублей получат 537,1 тыс. человек. Ещё более 600 тыс. россиян — ветеранов Великой Отечественной из числа тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма — получат по 50 тыс. рублей.
Голикова отметила, что выплаты также затронут указанные категории россиян, постоянно проживающих в Эстонии, Латвии и Литве. Осуществлять выплаты будет Пенсионный фонд и другие компетентные органы.
При этом, по словам вице-премьера, все выплаты будут оформлены и проведены автоматически — нет необходимости писать какие-либо заявления для получения денег.
«Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никакое дополнительное заявление. Исходя из выплатных дел, всё это будет осуществлено автоматически, без их участия... в апреле — мае 2020 года. Для того чтобы это прошло именно в эти сроки, нами дано поручение, чтобы к 18 февраля Министерство труда и социальной защиты представило все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить», — сказала Голикова.
Напомним, Владимир Путин в пятницу, 7 февраля, подписал указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны. Такую идею он озвучил во время январской встречи с ветеранами по случаю дня прорыва блокады Ленинграда.
«Знаете, я сегодня думал об этом, пока сюда ехал. Мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. В чём она заключается? У нас 75 лет Победы, поэтому мы — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — окажем помощь, связанную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал президент.
Свыше 71 млрд рублей из федерального бюджета
Как сообщил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин, правительство выделит на указанные выплаты из федерального бюджета свыше 71 млрд рублей.
Стоит отметить, что некоторые регионы в частном порядке также совершат единовременные выплаты ветеранам. Так, в Якутии ветераны Великой Отечественной получат по 100 тыс. рублей, вдовы участников войны — по 20 тыс., ветераны тыла — по 10 тыс., дети Великой Отечественной — по 3 тыс.
Схожие решения были приняты в Ростовской и Архангельской областях, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. Так, питерские власти на эти цели намерены выделить 1,5 млрд рублей. Как отметил губернатор Александр Беглов, в списках на получение выплат числятся свыше 350 тыс. человек.
Предусмотрены и другие программы поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Так, по словам председателя комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, эти категории граждан будут обеспечены бесплатными мобильными телефонами для связи с волонтёрами и профильными службами.
«Мы намерены обеспечить каждого фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны, живущего в России, бесплатным сотовым телефоном, в который будут записаны все необходимые и полезные номера, телефоны волонтёров, — сказал он. — Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости что-то искать: имея в руках телефон, он сможет нажать на тревожную кнопку».
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