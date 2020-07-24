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"Всякое может быть": Лукашенко не исключил возможность привлечения военных для разгона протестов

24 июля 2020, 18:05  •  40 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Лидер Республики объяснил, как важно иметь подготовленную армию в стране
Александр Лукашенко не хотел бы привлекать армию, чтобы навести порядок в Белоруссии. При этом президент не исключил, что помощь военных все же может понадобиться. Об этом лидер Республики заявил при посещении пятой отдельной бригады специального назначения под Минском.
Лукашенко отметил, что зачастую войны начинаются с уличных протестов и демонстраций. Президент снова вспомнил о штурме Дома Правительства 2010 года, после чего он осознал, как важно иметь в запасе особых подготовленных бойцов.
"Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть",
– сообщил белорусский лидер, выступая перед воинским коллективом. Президент Республики добавил, что ярким примером послужили Соединенные Штаты, когда из-за беспорядков главе государства пришлось вывести армию на улицу, передает БелТА.
Напомним, что на данный момент в Республике ситуация нестабильная из-за предстоящих президентских выборов. При этом, по мнению эксперта, Лукашенко оказался в безвыходной ситуации.

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