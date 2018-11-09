Всякая погода – благодать

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Член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник заявил, что власти должны перестать врать о возможности заморозки цен на газ для населения. На своей странице в Facebook депутат раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен, в шутку предложив запретить зиму.

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