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«Вся Украина купается в крови»: Порошенко сравнил «проверенные методы» Путина и Петра I

03 ноября 2018, 12:39  •  148 • Политика
На Украине 2 ноября был объявлен днем траура в честь памяти о событиях 1708 года, связанным с городом Батурин. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал это решение Киева.
«Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью», - указал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко, проведя параллели между сегодняшним днем, голословно обвинив Кремль и президента РФ Владимира Путина, и событиями 1708 года, когда по указу Петра Первого был сожжен город Батурин. Украинские СМИ сообщают, что в связи с этим второго ноября на всей территории Незалежной решено было объявить днем национального траура, а сам Порошенко напомнил заголовки западной прессы того времени о том, что вся страна «купалась в крови».
«Вся Украина купается в крови. Меншиков показывает ужасы московского варварства», - писали французские газеты о страшных событиях, которые произошли в Батурине в 1708 году, указал Порошенко, расписав, как именно все происходило, забыв то ли намерено, то ли вновь проявив свою историческую безграмотность, об истинной причине столь жестокого решения Петра I.
«Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только при желании быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу, - сообщает президент Украины. - Жертвами резни в Батурине стали около 15000 человек».
При этом Порошенко заявил, что «московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми». И от событий прошлого сразу же перешел к дням сегодняшним.
«Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля», - резюмировал Порошенко.
Украинские СМИ пишут, что объявленный по Батурину траур вынудил местные радиостанции и телевидение отказаться от развлекательных телепрограмм. А ровно в полдень по всей стране была объявлена минута молчания.
История города Батурина, который сегодня находится в составе Черниговской области Украины, неразрывно связана с предательством гетмана Ивана Мазепы. Город находился под протекцией России, но сохранил самоуправление. Во время Северной войны между Россией и Швецией Мазепа решил перейти под влияние Швеции. Петр Первый узнал о намерении предателя и направил в город войска под командованием Александра Меншикова. По разным историческим данным, в результате резни в Батурине погибло от 11 до 15 тысяч человек.

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