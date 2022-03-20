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Вся суть отношения США к Украине в одном меме: "Что этот Кевенский себе позволяет?"
20 марта 2022, 00:35 • 32 • Политика
В Сети собрали в одном меме все примеры наплевательского отношения США к Украине. Главными героями стали Байден, Зеленский и Пелоси.
Истинное отношение США к Украине и её проблемам продемонстрировали в одном меме. Его "собрали" из заявлений американского президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Шутка состоит из трёх картинок. На первой Нэнси Пелоси кричит "Слава Ухани!". На второй президент Украины Владимир Зеленский её поправляет. А на третьей Пелоси и Байден издеваются над украинским лидером.
- спрашивает спикер палаты представителей США.
- отвечает ей американский президент.
Напомним, Нэнси Пелоси реально сказала "Слава Ухани!", когда пыталась повторить украинскую нацистскую кричалку. А затем она же не смогла выговорить фамилию президента Украины и назвала его Кевенским. В свою очередь Джо Байден во время своей речи перепутал украинцев с иранцами.
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