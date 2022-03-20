Вся суть отношения США к Украине в одном меме: "Что этот Кевенский себе позволяет?"

В Сети собрали в одном меме все примеры наплевательского отношения США к Украине. Главными героями стали Байден, Зеленский и Пелоси.

Истинное отношение США к Украине и её проблемам продемонстрировали в одном меме. Его "собрали" из заявлений американского президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Шутка состоит из трёх картинок. На первой Нэнси Пелоси кричит "Слава Ухани!". На второй президент Украины Владимир Зеленский её поправляет. А на третьей Пелоси и Байден издеваются над украинским лидером.

Что этот Кевенский себе позволяет?

- спрашивает спикер палаты представителей США.

Тупой иранец,

- отвечает ей американский президент.

Напомним, Нэнси Пелоси реально сказала "Слава Ухани!", когда пыталась повторить украинскую нацистскую кричалку. А затем она же не смогла выговорить фамилию президента Украины и назвала его Кевенским. В свою очередь Джо Байден во время своей речи перепутал украинцев с иранцами.