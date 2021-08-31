Вся сила русских в 62 пунктах: Опубликован секретный доклад ЦРУ о России

В США опубликован секретный доклад ЦРУ о России, который скрывали от общественности более 60 лет. Американские аналитики тогда предупредили Вашингтон: русские буквально "мчатся вперёд". Они перечислили все сильные стороны нашей страны, получилось 62 пункта.

Документ, составленный Центральным разведывательным управлением Соединённых Штатов Америки и датированный 21 июля 1959 года, содержит подробную оценку уровня развития науки и технологий в СССР. В тексте документа, который занял 25 страниц, отмечаются колоссальные изменения, произошедшие в нашей стране за последние на тот момент 30 лет.

Авторы утверждают, что русские сумели создать прочную основу для научно-технического прогресса, и это при том, что 30 лет назад Россия была технически крайне слабо развита.

Американцы также сравнили уровень расходов на науку в США и России. Но при этом русские тратят не менее двух третей этой суммы на оборонный сектор. В результате достижения русских в некоторых военных и промышленных областях они зачастую даже превосходят успехи американцев.

Эксперты отмечают в отчёте, что особенно сильны русские учёные в физике, математике, геофизических науках. Авторы предупреждают, что в этих областях Россию ждут крупные достижения. Всего в документе 62 пункта, на основании которых авторы делают вывод о том, что в ближайшее время СССР может достичь мирового лидерства в очень многих научных направлениях.