Вся российская военная техника, стянутая на учения «Союзная решимость», останется в Белоруссии

Александр Лукашенко подтвердил, что для его страны «очень важно», чтобы вся российская техника, принимающая участие в текущих учениях, осталась в Белоруссии – Лукашенко намерен её «купить». Понятно, что на эту «покупку» Москва ему даже может подкинуть деньжат, ведь «Панцири-С», Су-35 и усовершенствованные «Триумфы» для белорусского бюджета – непосильное бремя, но, как бы то ни было, данность такая – российская техника к местам дислокации уже не вернётся. Повод напрячься для Киева с Вильнюсом.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Позапрошлой весной, когда российские военно-транспортные самолёты неожиданно зачастили в Белоруссию, «Наша версия» сообщила, что Минобороны России наконец-то решило вопросы с военными базами на территории союзного государства. Так и вышло, а события лета 2020-го «закрепили успех» – Лукашенко перестал играть в «многовекторность», заискивая с Западом. В итоге полноценных военных баз в Белоруссии у нас как бы и не появилось, зато вместо них появились российско-белорусские «совместные учебно-подготовительные» центры. Что, по сути, одно и то же. Сколько их – военная тайна, но, если оперировать информацией, находящейся в публичном доступе, никак не меньше пяти. А судя по работам на нескольких ранее законсервированных аэродромах, в ближайшее время их станет ещё больше.

Между тем, выступая на днях с президентским посланием, Лукашенко озвучил несколько примечательных тезисов, в том числе и такой: если противостояние с Литвой в политико-экономической плоскости продолжится, оно может перерасти в «горячую форму». Также Лукашенко указал, что с Вильнюсом «разговор будет жёстким». Собственно, российские «сушки» и «панцири» в этом «жёстком разговоре» и добавят Минску убедительности.

Однако, дело не только в противостоянии с Литвой. На днях на украинско-белорусской границе произошёл инцидент – белорусские военные сбили украинский разведывательный беспилотник. Он почти долетел до Бреста – как выяснилось, целью являлось снять полигон «Брестский», где проходят российско-белорусские учения. То есть, налицо военный шпионаж Украины. Накануне Лукашенко заверил, что его страна примет участие в военных действиях против Украины – как в случае агрессии Киева против Белоруссии, так и против России. В общем, «покупка» российской военной техники выглядит своевременной.