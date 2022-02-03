Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
Главная / Украина

Вся российская военная техника, стянутая на учения «Союзная решимость», останется в Белоруссии

03 февраля 2022, 15:35  •  119 • Украина
Александр Лукашенко подтвердил, что для его страны «очень важно», чтобы вся российская техника, принимающая участие в текущих учениях, осталась в Белоруссии – Лукашенко намерен её «купить». Понятно, что на эту «покупку» Москва ему даже может подкинуть деньжат, ведь «Панцири-С», Су-35 и усовершенствованные «Триумфы» для белорусского бюджета – непосильное бремя, но, как бы то ни было, данность такая – российская техника к местам дислокации уже не вернётся. Повод напрячься для Киева с Вильнюсом.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Позапрошлой весной, когда российские военно-транспортные самолёты неожиданно зачастили в Белоруссию, «Наша версия» сообщила, что Минобороны России наконец-то решило вопросы с военными базами на территории союзного государства. Так и вышло, а события лета 2020-го «закрепили успех» – Лукашенко перестал играть в «многовекторность», заискивая с Западом. В итоге полноценных военных баз в Белоруссии у нас как бы и не появилось, зато вместо них появились российско-белорусские «совместные учебно-подготовительные» центры. Что, по сути, одно и то же. Сколько их – военная тайна, но, если оперировать информацией, находящейся в публичном доступе, никак не меньше пяти. А судя по работам на нескольких ранее законсервированных аэродромах, в ближайшее время их станет ещё больше.
Между тем, выступая на днях с президентским посланием, Лукашенко озвучил несколько примечательных тезисов, в том числе и такой: если противостояние с Литвой в политико-экономической плоскости продолжится, оно может перерасти в «горячую форму». Также Лукашенко указал, что с Вильнюсом «разговор будет жёстким». Собственно, российские «сушки» и «панцири» в этом «жёстком разговоре» и добавят Минску убедительности.
Однако, дело не только в противостоянии с Литвой. На днях на украинско-белорусской границе произошёл инцидент – белорусские военные сбили украинский разведывательный беспилотник. Он почти долетел до Бреста – как выяснилось, целью являлось снять полигон «Брестский», где проходят российско-белорусские учения. То есть, налицо военный шпионаж Украины. Накануне Лукашенко заверил, что его страна примет участие в военных действиях против Украины – как в случае агрессии Киева против Белоруссии, так и против России. В общем, «покупка» российской военной техники выглядит своевременной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


119
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
02 февраля 2022, 22:40
Националисты начали провокации с целью развязать войну на Донбассе
01 февраля 2022, 16:20
Кто такая Бриджит Бринк и зачем она едет в Киев
03 февраля 2022, 00:25
Пределов колониального унижения Украины не существует
01 февраля 2022, 14:00
«Конвой свободы» идёт по Америке
01 февраля 2022, 14:00
Глава Совбеза Алексей Данилов объявил минские соглашения невыполнимыми, а генштаб ВСУ завершил подготовку к наступлению
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запа...
03 февраля 2022, 05:40
Сумбур Псаки о России обернулся "сумасшедшим лицом"
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
28 января 2022, 13:45
Украинские олигархи готовятся бежать из страны
30 января 2022, 01:20
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
27 января 2022, 20:15
На Украине захотели "подарить" США регионы России: Конфуз депутата от партии Зеленского
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.