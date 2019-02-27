Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бутиной могут позволить вернуться в Россию уже в апреле — адвокат
Закон о российских наблюдателях вступит в силу на Украине 28 февраля
«Систематические нарушения Киева»: заседание контактной группы пройдёт на фоне о...
"Вы ОБОЛГАЛИ нашу страну!" Поедет ли Украина на Евровидение?
Главная / Политика

Вся Россия, пол-Европы, Африка и Азия: Куда могут полететь ядерные ракеты из Индии и Пакистана в случае обострения конфликта

27 февраля 2019, 14:54  •  143 • Политика
Специалисты напомнили, куда могут полететь ядерные ракеты из Индии и Пакистана в случае обострения конфликта за провинцию Кашмир. При максимальной дальности в 5000 км под ударом оказываются вся Россия, пол-Европы, большая часть Африки и Азия.
Обе стороны конфликта из-за Кашмира, и Пакистан, и Индия, располагают ядерным оружием внушительного радиуса действия, напоминает катарский телеканал Al Jazeera.
Согласно открытым данным, Индия располагает девятью типами баллистических ракет, в том числе Agni-3 с максимальной дальностью 5000 км. Ракетная программа Пакистана, разработанная при помощи Китая, несколько скромнее, но все же позволяет разбомбить любую часть Индии . Самая дальнобойная ракета - Shaheen 2, максимальная дальность — 2000 км.
Таким образом, в случае обострения конфликта стороны могут применить ядерное оружие, дальность действия которого захватывает всю Россию, пол-Европы, большую часть Африки и Азию.
Численность войск Индии телеканал оценивает в 1,4 млн военнослужащих, Пакистана — 650 тысяч солдат. Соотношение танков составляет 3500 против 2500 соответственно. Индия также имеет двукратное преимущество в артиллерии.
В воздухе соотношение сил составляет 42 индийских эскадрильи против 425 боевых самолетов. На воде ВМФ Индии представляют один авианосец, 16 подлодок, 14 эсминцев, 106 патрульных кораблей и 75 боевых самолетов.
У Пакистана — 9 фрегатов, 8 подлодок, 17 патрульных судов и 8 боевых самолётов.
Также Al Jazeera приводит данные о военном бюджете сторон конфликта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 19:24
"Главное, уговорить женщин": глава Татарстана призвал мужиков личным примером улучшать демографию
27 февраля 2019, 11:39
"Без этого не будет Илонов Масков, а Дуровы будут уезжать": Полонский о требовании Путина создать благоприятную бизнес-среду
26 февраля 2019, 22:39
Нетаньяху через Путина попытается надавить на Иран
Загрузка...
27 февраля 2019, 05:09
Для сторонников Гуайдо закупают оружие в Восточной Европе — МИД Венесуэлы
27 февраля 2019, 11:39
Нетаньяху прилетел на трудный разговор с Путиным вместе с женой
26 февраля 2019, 16:09
Путин не может вмешиваться в следственные действия по делу Калви - Песков
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 03:24
Сало привозное, треть страны уехала на заработки: к чему привел переворот на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.