Вся Россия аплодирует! На коленях • 317 • Аналитика



Собственно, удивляться особо нечему. Все ожидаемо и прогнозируемо. Но как разыграно!



Разыграно просто блестяще. Стоит долгих и продолжительных оваций.





Теперь, думаю, все поняли, зачем нужен Медведев. Пока Путин наслаждается своим рейтингом доверия россиян, Медведев озвучивает всякую гадость. Плохой премьер, очень плохой.



НДС поднимут до 20% (вместо 18%). Пенсионный возраст для мужчин будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста. А как иначе?







Да, поднятие будет «типа постепенно». «Вам голову как: рубить или пилить? Одним махом или помучаетесь?»



Восхитительная прибавка к недавним играм с ценами на топливо. Цены на продукты в Черноземье начали уже реагировать. Держались, несмотря на рост топливный, до 7 июня. Но как только царю-батюшке опричники Козак да Новак отчитались об «остановке» цен на горючее, так все выдохнули и начали поднимать.



Понеслась птица-тройка…



Но как красиво все разыграно… Как партитура прописана, правда?



Новости поданы в день начала ЧМ-2018, придумать лучшее отвлечение внимания можно, но сложно. Разве что ОИ.



Хоть бы нас забанили в плане этих ЧМ, ОИ, ЧЕ и прочих! А то как эпохальное событие в эпоху правления Путина, так непременно какая-то гадость вылезает.



Путин, как всегда, в сторонке молчит (ах, какой хитрый, да?), отдувается Медведев. Знаете, кого не хватало реально? Не хватало бородатых очкариков из «НОДа» («ЕдРо» и Жириновский не подойдут никак), которые бы нам всем моментально объяснили, что все это происки американцев, а скромно молчащему Путину просто не хватает власти. И надо еще сильнее сплотиться вокруг всенародно избранного лидера и потерпеть еще.



Ага, сплочаемся и терпим. ССТ будем организовывать: Союз Сплоченных Терпил.







Мне, наверное, как скажут некоторые наши читатели, бумажки с портретами инпортных мужуков глаза застили. Наверное, да. Бумажек, правда, нет, но и обещанного социального государства не наблюдаю. Чистейший капитализм. Даже не либеральный. Обычный. Прямой, как лом, и подлый, как вброс на выборах.



А как еще объяснить происходящее?



Организовав картельный сговор, владельцы русского газа и нефти (называем вещи своими именами, едва ли эти богатства народу принадлежат), решают увеличить свои доходы. И устраивают нам тотальное подорожание.



Ни на что не способная команда президента Путина и премьера Медведева, которая есть не что иное, как группа поддержки этих людей, спокойно разрешает Миллеру, Сечину и прочим грабить народ.







Более того, вроде бы правительство даже идет на прямые уступки олигархам, отдавая им акцизы, которые положили на нас в январе. Лишь бы цены тормознуть (якобы).



На самом деле всё тут в порядке. Правительство себя тоже не обидит. И вот вам налог на всё повыше (от нас ведь не убудет?) и время, когда это правительство, оно же государство (я не верю в пришествие коммуниста на трон в 2024-м году), должно будет начинать выплачивать пенсии своим гражданам.



И всем (и правителям, и их хозяевам) хорошо.



Ну а нам… А нам все та же песня в СМИ на тему «А то будет как в Украине!» В бедной, разграбленной, раздербаненной Украине. Вот только почему-то, несмотря на тысячи приговоров, эта Украина всё никак не раздербанивается. Живёт!



Ладно, бесы с вами, мы не хотим, как на Украине. Уговорили. Мы хотим, чтобы цены так резко и нагло не росли, чтобы жилье, медицина, образование были. Просто были. Европа трещит по швам



Но кому это надо? Кому это интересно?



В нашей стране это исторически по барабану. В 1905 году народ тоже хотел с царем-батюшкой пообщаться. А Николай Романов вот не захотел. Интересно, как в таком случае Владимир Путин поступит? Ограничится полицией или Росгвардию вызовет?



Думаю, еще увижу это. Доживу.



А пока, кому интересно, поройтесь на «Ютубе», посмотрите, сколько роликов там шатается. Обращения россиян к Путину. НА КОЛЕНЯХ.



Не буду искать, не буду размещать видео. В телевизоре увидел, один нашел. Мне хватит. Кому надо больше, тот пусть ищет, роликов навалом.



Резюмирую: на колени уже поставили. Как в Украине.



Дальше что? Догнать и перегнать? Да нормально, и догоним, и перегоним.



Самое страшное уже произошло. Русские женщины стоят на коленях, пытаясь докричаться. «Уважаемый Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда!»



А «надежда» в прямом эфире с вице-премьером обсуждает происхождение слова «говядина». Это важнее.



Все, что мы видим сегодня вокруг себя – великолепно поставленный сценарий. Все эти НОД, ПВО, Кургинян, Собчак, Навальный — все это написано, утверждено, исполняется. Ныне, присно и во веки веков.



И там, наверху, всем плевать на то, что холопам что-то не нравится. Поздно.



Тем не менее, 80% россиян должны быть против повышения пенсионного возраста, НДС, цен на топливо и продукты. Должны как бы понимать, что это разгонит инфляцию и в очередной раз уронит наши доходы.



И никакой веры персонажам в телевизоре, бодро рассуждающим на тему того, что два процентных пункта — это ерунда, лишь бы войны не было. Войны не будет. А персонажей полно. И все в телевизоре.



Хочу в Екатеринбург. Хочу поклониться праху воистину великого человека, который нагнул величайшую страну и поставил ее народ на колени. Не сам, с помощью «группы товарищей», ставших затем бандой господ. Нормандская четвёрка: блеф вместо шантажа



Поэтому то, что мы имеем сегодня (точнее, то, что имеет сегодня нас), — это власть конкретных людей, которые пришли к этой самой власти в 90-е. И уже никогда ее просто так никому не отдадут.



Сейчас мудрейшие и умнейшие зададут вопрос: «А что автор предлагает делать?» (в худшем обычном случае) или «Что мы можем с этим сделать?»



Сейчас — ничего. И на выборах в марте тоже не могли. Выбор других представителей капиталистической элиты — это не выбор, а те же яйца, только вид сбоку. Вообще, у нас у власти определённая элита. Ельцинская. А любой элите свойственно себя защищать. И поверьте, никто не допустит до выборов кандидата, который, блюдя интересы народа, будет нарушать или прижимать интересы элиты и олигархии.



Ну, или допустит, но такую жизнь ему устроит, что лучше дальше клубничку растить да золото покупать.



И вопрос «А когда сможем?» я тоже без ответа оставлю. Но на него ответа просто нет. Потому, что двадцать лет социальной деградации общества дали свои плоды. И их можно увидеть. Тут, на сайте, прочитать об этом. Полимеры — того? Мы все умрём? Ну… И это тоже — показатель деградации.



Собственно, ничего страшного дальше не будет. Нами продолжат манипулировать, вбрасывать скандалы, отвлекать внимание от серьезных проблем. Проще говоря, управлять. Не важно чем, межнациональной рознью, Украиной, религией, главное, чтобы поводок был, а какого он цвета, капиталисту всё равно. Будем жить, только слой масла на хлебе потоньше будет, да и хлеб похуже.



Просто теперь иллюзий тоже меньше станет. А там, глядишь, и умнеть начнем.







И, что самое страшное, думать. И понимать, что таких мер, направленных на рост стабильности и благоденствия россиян, ещё будет более чем достаточно.



Не проснуться за три дня до выборов с тупым вопросом «А за кого???», а думать сейчас над вопросом, почему в 2024 году голосовать будет все так же не за кого.



Ну, кроме человека, которого приведёт за ручку уважаемый Владимир Владимирович.



Последняя надежда русских женщин, встающих перед ним на колени.





Источник кадра Источник кадра Итак, обещанная стабильность за счет повышения пенсионного возраста, а бонусом — повышение НДС. Как говорится, получите. Ну что ж, получили!Собственно, удивляться особо нечему. Все ожидаемо и прогнозируемо. Но как разыграно!Разыграно просто блестяще. Стоит долгих и продолжительных оваций.Теперь, думаю, все поняли, зачем нужен Медведев. Пока Путин наслаждается своим рейтингом доверия россиян, Медведев озвучивает всякую гадость. Плохой премьер, очень плохой.НДС поднимут до 20% (вместо 18%). Пенсионный возраст для мужчин будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста. А как иначе?Да, поднятие будет «типа постепенно». «Вам голову как: рубить или пилить? Одним махом или помучаетесь?»Восхитительная прибавка к недавним играм с ценами на топливо. Цены на продукты в Черноземье начали уже реагировать. Держались, несмотря на рост топливный, до 7 июня. Но как только царю-батюшке опричники Козак да Новак отчитались об «остановке» цен на горючее, так все выдохнули и начали поднимать.Понеслась птица-тройка…Но как красиво все разыграно… Как партитура прописана, правда?Новости поданы в день начала ЧМ-2018, придумать лучшее отвлечение внимания можно, но сложно. Разве что ОИ.Хоть бы нас забанили в плане этих ЧМ, ОИ, ЧЕ и прочих! А то как эпохальное событие в эпоху правления Путина, так непременно какая-то гадость вылезает.Путин, как всегда, в сторонке молчит (ах, какой хитрый, да?), отдувается Медведев. Знаете, кого не хватало реально? Не хватало бородатых очкариков из «НОДа» («ЕдРо» и Жириновский не подойдут никак), которые бы нам всем моментально объяснили, что все это происки американцев, а скромно молчащему Путину просто не хватает власти. И надо еще сильнее сплотиться вокруг всенародно избранного лидера и потерпеть еще.Ага, сплочаемся и терпим. ССТ будем организовывать: Союз Сплоченных Терпил.Мне, наверное, как скажут некоторые наши читатели, бумажки с портретами инпортных мужуков глаза застили. Наверное, да. Бумажек, правда, нет, но и обещанного социального государства не наблюдаю. Чистейший капитализм. Даже не либеральный. Обычный. Прямой, как лом, и подлый, как вброс на выборах.А как еще объяснить происходящее?Организовав картельный сговор, владельцы русского газа и нефти (называем вещи своими именами, едва ли эти богатства народу принадлежат), решают увеличить свои доходы. И устраивают нам тотальное подорожание.Ни на что не способная команда президента Путина и премьера Медведева, которая есть не что иное, как группа поддержки этих людей, спокойно разрешает Миллеру, Сечину и прочим грабить народ.Более того, вроде бы правительство даже идет на прямые уступки олигархам, отдавая им акцизы, которые положили на нас в январе. Лишь бы цены тормознуть (якобы).На самом деле всё тут в порядке. Правительство себя тоже не обидит. И вот вам налог на всё повыше (от нас ведь не убудет?) и время, когда это правительство, оно же государство (я не верю в пришествие коммуниста на трон в 2024-м году), должно будет начинать выплачивать пенсии своим гражданам.И всем (и правителям, и их хозяевам) хорошо.Ну а нам… А нам все та же песня в СМИ на тему «А то будет как в Украине!» В бедной, разграбленной, раздербаненной Украине. Вот только почему-то, несмотря на тысячи приговоров, эта Украина всё никак не раздербанивается. Живёт!Ладно, бесы с вами, мы не хотим, как на Украине. Уговорили. Мы хотим, чтобы цены так резко и нагло не росли, чтобы жилье, медицина, образование были. Просто были.Но кому это надо? Кому это интересно?В нашей стране это исторически по барабану. В 1905 году народ тоже хотел с царем-батюшкой пообщаться. А Николай Романов вот не захотел. Интересно, как в таком случае Владимир Путин поступит? Ограничится полицией или Росгвардию вызовет?Думаю, еще увижу это. Доживу.А пока, кому интересно, поройтесь на «Ютубе», посмотрите, сколько роликов там шатается. Обращения россиян к Путину. НА КОЛЕНЯХ.Не буду искать, не буду размещать видео. В телевизоре увидел, один нашел. Мне хватит. Кому надо больше, тот пусть ищет, роликов навалом.Резюмирую: на колени уже поставили. Как в Украине.Дальше что? Догнать и перегнать? Да нормально, и догоним, и перегоним.Самое страшное уже произошло. Русские женщины стоят на коленях, пытаясь докричаться. «Уважаемый Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда!»А «надежда» в прямом эфире с вице-премьером обсуждает происхождение слова «говядина». Это важнее.Все, что мы видим сегодня вокруг себя – великолепно поставленный сценарий. Все эти НОД, ПВО, Кургинян, Собчак, Навальный — все это написано, утверждено, исполняется. Ныне, присно и во веки веков.И там, наверху, всем плевать на то, что холопам что-то не нравится. Поздно.Тем не менее, 80% россиян должны быть против повышения пенсионного возраста, НДС, цен на топливо и продукты. Должны как бы понимать, что это разгонит инфляцию и в очередной раз уронит наши доходы.И никакой веры персонажам в телевизоре, бодро рассуждающим на тему того, что два процентных пункта — это ерунда, лишь бы войны не было. Войны не будет. А персонажей полно. И все в телевизоре.Хочу в Екатеринбург. Хочу поклониться праху воистину великого человека, который нагнул величайшую страну и поставил ее народ на колени. Не сам, с помощью «группы товарищей», ставших затем бандой господ.Поэтому то, что мы имеем сегодня (точнее, то, что имеет сегодня нас), — это власть конкретных людей, которые пришли к этой самой власти в 90-е. И уже никогда ее просто так никому не отдадут.Сейчас мудрейшие и умнейшие зададут вопрос: «А что автор предлагает делать?» (в худшем обычном случае) или «Что мы можем с этим сделать?»Сейчас — ничего. И на выборах в марте тоже не могли. Выбор других представителей капиталистической элиты — это не выбор, а те же яйца, только вид сбоку. Вообще, у нас у власти определённая элита. Ельцинская. А любой элите свойственно себя защищать. И поверьте, никто не допустит до выборов кандидата, который, блюдя интересы народа, будет нарушать или прижимать интересы элиты и олигархии.Ну, или допустит, но такую жизнь ему устроит, что лучше дальше клубничку растить да золото покупать.И вопрос «А когда сможем?» я тоже без ответа оставлю. Но на него ответа просто нет. Потому, что двадцать лет социальной деградации общества дали свои плоды. И их можно увидеть. Тут, на сайте, прочитать об этом. Полимеры — того? Мы все умрём? Ну… И это тоже — показатель деградации.Собственно, ничего страшного дальше не будет. Нами продолжат манипулировать, вбрасывать скандалы, отвлекать внимание от серьезных проблем. Проще говоря, управлять. Не важно чем, межнациональной рознью, Украиной, религией, главное, чтобы поводок был, а какого он цвета, капиталисту всё равно. Будем жить, только слой масла на хлебе потоньше будет, да и хлеб похуже.Просто теперь иллюзий тоже меньше станет. А там, глядишь, и умнеть начнем.И, что самое страшное, думать. И понимать, что таких мер, направленных на рост стабильности и благоденствия россиян, ещё будет более чем достаточно.Не проснуться за три дня до выборов с тупым вопросом «А за кого???», а думать сейчас над вопросом, почему в 2024 году голосовать будет все так же не за кого.Ну, кроме человека, которого приведёт за ручку уважаемый Владимир Владимирович.Последняя надежда русских женщин, встающих перед ним на колени. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 317 Источник Похожие новости Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу Записки Колорадского Таракана. Ой, да то не ветер ветку клонит... 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