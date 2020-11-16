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"Вся правда еще ужаснее": в РФ указали на роль Польши во Второй мировой войне

16 ноября 2020, 15:05  •  111 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В советскую эпоху старались не афишировать преступления Варшавы
Москва перестала снижать уровень негатива вокруг Польши, который справедливо должен быть обрушен на Варшаву за преступления, совершенные этой страной во время Второй мировой войны. Об этом заявил известный политический эксперт Яков Кедми.
Так политолог отреагировал на слова представителя спецслужб Польши, который заявил, что Россия возводит поклеп на польскую сторону. По заверениям Станислава Жарина, наша страна раскрывает роль Польши в войне с целью "подпортить имидж" конкуренту на геополитической арене.
Однако выдающийся эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы осадил поляка. Кедми подчеркнул, что реальная роль Варшавы во Второй мировой значительно страшнее, чем пока рассказала Россия.
"Вся правда еще ужаснее!" – заявил политолог в интервью "Каскад.ТВ"
Кедми пояснил, что в советский период для налаживания сотрудничества с Польшей власти не стали афишировать все преступления, которые были совершены этой страной, в то время как наша Родина боролась с фашистами.
Напомним, Станислав Жарин обвинил нашу страну во лжи и манипулировании. В Варшаве, судя по его словам, виновной в ее подмоченной репутации считают Москву.

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