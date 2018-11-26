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«Вся ответственность - на Украине»: Москва заявила ноту протеста Киеву из-за провокации с моряками

26 ноября 2018, 19:39  •  41 • В мире
МИД вручил временному поверенному Украины ноту в связи с провокацией в Керченском проливе. Как говорится в заявлении министерства, вся ответственность за возможное негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории лежит на Киеве.
Украинскому временному поверенному, вызванному в понедельник в МИД России, вручили ноту протеста. Об этом говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.
Представитель Киева в нашей стране Руслан Нимчинский ранее не стал комментировать ситуацию о провокации в Керченском проливе. 26 ноября по вызову Москвы он прибыл в здание МИД РФ для объяснения по ситуации с украинскими моряками, незаконно вошедшими в территориальные воды РФ.
Как говорится в сообщении МИД, временному поверенному «был заявлен решительный протест» из-за грубого нарушения правил мирного прохода в территориальном море РФ.
Отмечается, что также российское ведомство выразило возмущение по поводу нападений украинских радикалов на российские диппредставительства на Украине.
Напомним, что накануне три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу, проигнорировав правила прохождения военных кораблей через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу.
Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения в стране, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

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