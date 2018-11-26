«Вся ответственность - на Украине»: Москва заявила ноту протеста Киеву из-за провокации с моряками

МИД вручил временному поверенному Украины ноту в связи с провокацией в Керченском проливе. Как говорится в заявлении министерства, вся ответственность за возможное негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории лежит на Киеве.

Украинскому временному поверенному, вызванному в понедельник в МИД России, вручили ноту протеста. Об этом говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

Представитель Киева в нашей стране Руслан Нимчинский ранее не стал комментировать ситуацию о провокации в Керченском проливе. 26 ноября по вызову Москвы он прибыл в здание МИД РФ для объяснения по ситуации с украинскими моряками, незаконно вошедшими в территориальные воды РФ.

Как говорится в сообщении МИД, временному поверенному «был заявлен решительный протест» из-за грубого нарушения правил мирного прохода в территориальном море РФ.

Отмечается, что также российское ведомство выразило возмущение по поводу нападений украинских радикалов на российские диппредставительства на Украине.

Напомним, что накануне три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу, проигнорировав правила прохождения военных кораблей через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения в стране, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.