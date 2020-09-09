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Вся надежда на Белоусова? Силуанов и Решетников не ответили на главный вопрос по бюджету - эксперт

09 сентября 2020, 22:30  •  22 • Политика
Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в разговоре с Царьградом отметил, что коррекция бюджета, озвученная в Минэкономразвития, ответила на некоторые вопросы, но оставила главный - что будет стимулировать рост экономики в ближайшие годы. Эксперт считает, что теперь вся надежда на вице-премьера Андрея Белоусова, который в ближайшие дни должен представить свой стратегический план.
В четверг предполагается внесение в правительство проекта бюджета на 2021-2023 годы. Как заявили в министерстве Михаила Решетникова, сокращение расходов в реальном выражении ждёт бюджет лишь в 2022-м году. Номинально же расходы должны немного вырасти. Кроме того, предполагают возможность потратить дополнительные 543 миллиарда рублей в 2021-м году, 424 миллиарда - в 2022-м и 725 миллиардов рублей в 2023-м году. Кроме того, будет зарезервировано порядка 739 миллиардов рублей на план восстановления экономики в 2021 году.
Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в разговоре с Царьградом отметил, что экономический блок российского правительства любит создавать ситуации, когда возникают дополнительные вопросы.
"Этими решениями о смягчении бюджетной консолидации на часть вопросов, которые у экспертного сообщества были, он ответил, а отчасти поставил новые. Ответил он на вопрос о рисках, которые возникали при первоначальных планах, когда было ясно, что при 10%-м сокращении незащищенных расходов резко сокращается бюджетный стимул восстановления экономики. Особенно в условиях, когда пространство дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального Банка сильно ограничено. И, собственно, на этот вопрос ответ дан. Потому что теперь резервный фонд правительства зачисляется целиком и полностью в бюджет", - пояснил Масленников.
При этом бесспорно то, что возникли новые вопросы, подчеркнул эксперт. Во-первых - какова будет политика государственного долга, сколько Россия будет заимствовать и как его обслуживать?
Во-вторых, добавил Масленников, к сожалению, пока не просматриваются меры перезагрузки, перезапуска деловой среды, условий ведения бизнеса, которые бы стимулировали частные инвестиции.
"Частные инвестиции - это всё-таки, по общеэкономическому опыту истории цивилизации, главный стимул экономического роста. Пусть с менее значимыми экспертами, чем, скажем, это было лет 20 назад. Но тем не менее. Инновации и цифровая экономика связаны с инвестициями. Если их нет, если нет среды, генерирующей инвестиции, то нет и, собственно, импульсов роста. Вот с этим большой вопрос, на который пока смягчение бюджетной консолидации ответа не даёт. Будем надеяться, что в плане по восстановлению экономики, который, как нам в прошлое воскресенье первый вице-премьер Андрей Белоусов обещал, завершён, есть ответ на этот вопрос", - заявил Масленников.
Он добавил, что надеется, что в плане будут прописаны структурные меры - создание деловой среды, стимулирующей бизнес к повышению деловой активности.
Что касается статей бюджета, которые попадут под сокращение, то эксперт считает, что это будет оборонка, в какой-то степени образование, а вот здравоохранение не тронут.
"Понятно, что никто нас не застраховал ещё от второй волны пандемии. И, собственно, реакция общества была совершенно однозначной: что это вы там, ребята, сидите и думаете", - заметил Масленников.

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