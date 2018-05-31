Вся надежда — на русских умниц и красавиц. Иначе Россия вымрет! • 124 • Аналитика







Отрадно, что российские власти не закрывают глаза на эту проблему и даже пытаются играть на опережение. Но очевидно и то, что ситуацию невозможно выправить небольшими финансовыми вливаниями, явно несопоставимыми с расходами нормальной семьи на содержание ребенка хотя бы в дошкольный период его жизни. И это стало особенно хорошо заметно в прошлом году, когда мы начали валиться в демографическую яму девяностых, а рождаемость упала на 11%, и это при том, что с 2009 года у нас наблюдался рост в этой сфере.





Проблемы, из-за которых женщины не очень спешат рожать, всем более-менее известны и вряд ли нуждаются в очередном обсуждении. Просто добавим к этому одну цифру: самих женщин основного детородного возраста становится меньше, и к 2032-му году их количество сократится примерно на 28%. А это очень много. И даже если предположить, что нам удастся каким-то образом выйти на репродуктивный коэффициент 1,7, этого все равно будет недостаточно для нормального воспроизводства населения.



Да, президент и правительство уделяют довольно много внимания демографическому вопросу. По крайней мере, на бумаге полно различных указов, постановлений, распоряжений. Но, как видим, цифры упрямо указывают на, мягко говоря, спорность и сомнительность принимаемых мер. А если не спорность и сомнительность, то, по меньшей мере, их недостаточность.



Давайте же попробуем подумать, какие меры могли бы послужить дополнительным стимулом для рождаемости в России. Да, мы не правительство, и все-таки: нам не дано предугадать…



Прежде всего я хотел бы отметить одну существенную ошибку. Довольно часто у нас под демографической политикой понимают увеличение средней продолжительности жизни. Это, безусловно, очень важно само по себе, но все-таки позволяет чиновникам немного мухлевать. Этак все расходы на рост продолжительности и качества жизни можно записать в демографические, и в итоге получится весьма внушительно. А потом можно сказать: смотрите, как много мы вкладываем, а они все равно не хотят рожать. Но если мы предпринимаем усилия ради спасения нации, а не ради красивой отчетности, эти вещи все-таки следует разделять.



Отдельно замечу, что я не против роста продолжительности и качества жизни! Я двумя руками «за»! И не надо ненавидеть меня в комментариях сильнее, чем я того заслуживаю…



Итак, что мы имеем из мер поддержки рождаемости? Материнский капитал, строительство детских садов и яслей… Больше навскидку ничего не вспоминается. И очевидно, что этого слишком мало. Тем более что одними экономическими мерами тут никак не обойтись.



Хотя количество абортов в России снижается, их количество (как абсолютное, так и пропорциональное на каждую женщину детородного возраста) остается все-таки очень высоким. Так, в 2017-м году в РФ зарегистрировано примерно 600 тыс. абортов. В 2016-м – более восьмисот тысяч. Количество абортов неуклонно снижается с 1990-го года, когда их было зарегистрировано более четырех миллионов! Но отчасти, будем откровенны, это происходит и из-за снижения количества женщин активного репродуктивного возраста.



Понятно, что было бы слишком наивно прямо увязывать количество абортов и количество младенцев, которых мы лишились. Тем более что простой запрет в условиях нашей безответственности наверняка привел бы к пропорциональному росту абортов нелегальных.



И все-таки буду настаивать: тот беспредел в сфере прерывания беременности, который мы наблюдаем в России вот уже почти добрую сотню лет, необходимо когда-то прекратить. Россия является печальным пионеров в деле легализации абортов – их узаконили у нас ещё в 1920-м году. И все это время мы были если не абсолютным лидером по их количеству, то где-то на лидирующих позициях. Национальная трагедия. Украинцев выдавливают из Украины



Понятно, что эта тема чрезвычайно болезненна для миллионов российских женщин, которым долгие годы прививали мысль, что аборт является вполне нормальным делом, а сейчас, прямо или косвенно, дают понять, что это все-таки убийство. Именно по этой причине любое обсуждение темы абортов немедленно наталкивается на глухую, иррациональную ненависть наших женщин. А значит, власть, которая дрожит по поводу своих 86 процентов, вряд ли когда пойдет на принятие каких-то непопулярных мер в этой сфере. А значит, мириться с этим нам придется ещё долго, и такой ресурс, как нормализация в сфере добровольного прерывания беременности, вряд ли будет нами использован.



Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются все, кто всерьез интересуется вопросами демографии, является женское образование, особенно высшее.



Увы, обратная зависимость между образованностью женщины и её желанием рожать прослеживается на примере множества стран. И с эти довольно трудно что-то сделать – ну не запрещать же высшее образование женщинам, правда?



В то же время есть один способ сделать образование если не постоянным, то хотя бы временным союзником нашей демографии. Способ простой: чем больше у женщины детей, тем меньше она платит за высшее образование. Точнее, даже так: если у неё их двое, она не платит за него вовсе. А если трое или больше, то ей ещё и государственную стипендию платят.



Подобная мера может не просто простимулировать рождаемость, а ещё и сдвинуть её на более ранний период, когда женщина самой природой лучше приспособлена для роли матери. И вместо нынешнего «отучусь до двадцати пяти, десять лет буду делать карьеру (или жить для себя), к тридцати пяти найду оленя и рожу ему одного» мы получим, надеюсь, гораздо более здравую модель поведения молодежи. Примерно такую: школа, замуж, ребенок, ещё ребенок — и в вуз, за который уже с удовольствием заплатит государство. Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»



Понятно, что это не панацея: не во всех населенных пунктах есть свой университет, а переезд с парой спиногрызов на руках не очень вдохновляет, даже глядя на это со стороны. Но для многих, особенно жителей средних и крупных городов, это будет неплохим стимулом.



Кстати, пример из несколько иной сферы… В США контрактник (в том числе и женщина), отслуживший в армии пять лет, имеет право на бесплатное образование. Понимаю, что американский опыт нам не указ, и все-таки не лучше ли будет, если наши женщины получат подобную привилегию за выполнение роли, назначенной им самой природой?



Неоднократно поднимался вопрос и о стимулировании рождаемости с помощью льгот при ипотечном кредитовании. И это на самом деле может стать мощнейшим стимулом к демографическому ренессансу России. Думаю, со мной согласятся многие женщины: гораздо приятнее решать демографические проблемы государства, когда оно параллельно помогает твоей семье решить проблему жилищную.



А что до денег, которых у государства, как всегда, нет, можно снова сослаться на фонд национального благосостояния, в котором без малого половина триллиона долларов. Если слушать не кудриных, а других экономистов, которые называют жилищное строительство первым кандидатом на роль локомотива российской экономики, то деньги эти куда как рациональнее вложить не в американские облигации, а в рождение новых россиян. И окажется, что мы убиваем двух весьма аппетитных зайцев: и демографическую ситуацию выправляем, и экономику вперед двигаем.



Однако не экономикой единой!.. Конечно, мужчине довольно трудно говорить от лица женщин, но все-таки рискну предположить, что одной из причин нежелания женщин рожать является опасение за безопасность своих детей, пусть даже ещё и не рожденных. Оно и верно: держать ребенка под круглосуточным присмотром невозможно, а без присмотра его на наших улицах поджидает слишком много опасностей. Как Назарбаев попал под влияние структур теневого мирового правительства



Вот уже лет тридцать разного рода «воры в законе» открывают ногами дверь в чиновные кабинеты. Убийства, грабежи, изнасилования, пропажа людей без вести – все это давно стало для нас привычным. Да, цифры понемногу «улучшаются», но похоже, что отнюдь не благодаря нашим правоохранителям – просто разного рода подонки иногда «мочат» друг друга, и людям хоть немного становится легче дышать.



А уж о том, как в этой среде расцвела торговля наркотиками, и говорить, наверное, нет смысла. Я часто слышу о том, что задержали крупную партию наркотиков и какого-то очередного нищего таджика, который согласился провезти её в Россию за жалкие несколько тысяч долларов. Но я ни разу не слышал, чтобы в моем родном городе возник дефицит наркоты, хотя живу не в вакууме, земля слухом полнится.



И я, как ни горько, могу понять женщин, которые не хотят сходить с ума, понимая, что их ребенка могут изнасиловать, убить, украсть, посадить на иглу, затравить в школе. Потому что если думать об этом постоянно, можно просто сойти с ума.



А как мать может об этом не думать на нашем бардаке?



А значит, если мы собираемся чего-то от них, наших умниц и красавиц, требовать, в чем-то убеждать и к чему-то призывать, то нам обязательно нужно сначала навести порядок хотя бы тут, в совершенно критичной и не требующей отлагательства сфере.



Но вместо всего перечисленного нам все чаще подсовывают мысль, что наше спасение — в массовом приеме мигрантов. А то, дескать, скоро работать будет некому, стариков содержать…



И когда я это слышу, на языке у меня сразу крутится что-то очень неполиткорректное.



Но я вам не скажу, иначе меня тут забанят! Прогноз ООН относительно демографической ситуации в России не то что не утешителен, а истинно печален: по мнению экспертов этой организации, в ближайшие тридцать лет население нашей страны может сократиться на десять миллионов человек. Подобная тенденция прослеживается во многих странах, так или иначе зараженных вирусом европейской культуры и толерантности. Но все-таки нигде, кроме России, показатели не выглядят так пугающе и безнадежно.Отрадно, что российские власти не закрывают глаза на эту проблему и даже пытаются играть на опережение. Но очевидно и то, что ситуацию невозможно выправить небольшими финансовыми вливаниями, явно несопоставимыми с расходами нормальной семьи на содержание ребенка хотя бы в дошкольный период его жизни. И это стало особенно хорошо заметно в прошлом году, когда мы начали валиться в демографическую яму девяностых, а рождаемость упала на 11%, и это при том, что с 2009 года у нас наблюдался рост в этой сфере.Проблемы, из-за которых женщины не очень спешат рожать, всем более-менее известны и вряд ли нуждаются в очередном обсуждении. Просто добавим к этому одну цифру: самих женщин основного детородного возраста становится меньше, и к 2032-му году их количество сократится примерно на 28%. А это очень много. И даже если предположить, что нам удастся каким-то образом выйти на репродуктивный коэффициент 1,7, этого все равно будет недостаточно для нормального воспроизводства населения.Да, президент и правительство уделяют довольно много внимания демографическому вопросу. По крайней мере, на бумаге полно различных указов, постановлений, распоряжений. Но, как видим, цифры упрямо указывают на, мягко говоря, спорность и сомнительность принимаемых мер. А если не спорность и сомнительность, то, по меньшей мере, их недостаточность.Давайте же попробуем подумать, какие меры могли бы послужить дополнительным стимулом для рождаемости в России. Да, мы не правительство, и все-таки: нам не дано предугадать…Прежде всего я хотел бы отметить одну существенную ошибку. Довольно часто у нас под демографической политикой понимают увеличение средней продолжительности жизни. Это, безусловно, очень важно само по себе, но все-таки позволяет чиновникам немного мухлевать. Этак все расходы на рост продолжительности и качества жизни можно записать в демографические, и в итоге получится весьма внушительно. А потом можно сказать: смотрите, как много мы вкладываем, а они все равно не хотят рожать. Но если мы предпринимаем усилия ради спасения нации, а не ради красивой отчетности, эти вещи все-таки следует разделять.Отдельно замечу, что я не против роста продолжительности и качества жизни! Я двумя руками «за»! И не надо ненавидеть меня в комментариях сильнее, чем я того заслуживаю…Итак, что мы имеем из мер поддержки рождаемости? Материнский капитал, строительство детских садов и яслей… Больше навскидку ничего не вспоминается. И очевидно, что этого слишком мало. Тем более что одними экономическими мерами тут никак не обойтись.Хотя количество абортов в России снижается, их количество (как абсолютное, так и пропорциональное на каждую женщину детородного возраста) остается все-таки очень высоким. Так, в 2017-м году в РФ зарегистрировано примерно 600 тыс. абортов. В 2016-м – более восьмисот тысяч. Количество абортов неуклонно снижается с 1990-го года, когда их было зарегистрировано более четырех миллионов! Но отчасти, будем откровенны, это происходит и из-за снижения количества женщин активного репродуктивного возраста.Понятно, что было бы слишком наивно прямо увязывать количество абортов и количество младенцев, которых мы лишились. Тем более что простой запрет в условиях нашей безответственности наверняка привел бы к пропорциональному росту абортов нелегальных.И все-таки буду настаивать: тот беспредел в сфере прерывания беременности, который мы наблюдаем в России вот уже почти добрую сотню лет, необходимо когда-то прекратить. Россия является печальным пионеров в деле легализации абортов – их узаконили у нас ещё в 1920-м году. И все это время мы были если не абсолютным лидером по их количеству, то где-то на лидирующих позициях.Понятно, что эта тема чрезвычайно болезненна для миллионов российских женщин, которым долгие годы прививали мысль, что аборт является вполне нормальным делом, а сейчас, прямо или косвенно, дают понять, что это все-таки убийство. Именно по этой причине любое обсуждение темы абортов немедленно наталкивается на глухую, иррациональную ненависть наших женщин. А значит, власть, которая дрожит по поводу своих 86 процентов, вряд ли когда пойдет на принятие каких-то непопулярных мер в этой сфере. А значит, мириться с этим нам придется ещё долго, и такой ресурс, как нормализация в сфере добровольного прерывания беременности, вряд ли будет нами использован.Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются все, кто всерьез интересуется вопросами демографии, является женское образование, особенно высшее.Увы, обратная зависимость между образованностью женщины и её желанием рожать прослеживается на примере множества стран. И с эти довольно трудно что-то сделать – ну не запрещать же высшее образование женщинам, правда?В то же время есть один способ сделать образование если не постоянным, то хотя бы временным союзником нашей демографии. Способ простой: чем больше у женщины детей, тем меньше она платит за высшее образование. Точнее, даже так: если у неё их двое, она не платит за него вовсе. А если трое или больше, то ей ещё и государственную стипендию платят.Подобная мера может не просто простимулировать рождаемость, а ещё и сдвинуть её на более ранний период, когда женщина самой природой лучше приспособлена для роли матери. И вместо нынешнего «отучусь до двадцати пяти, десять лет буду делать карьеру (или жить для себя), к тридцати пяти найду оленя и рожу ему одного» мы получим, надеюсь, гораздо более здравую модель поведения молодежи. Примерно такую: школа, замуж, ребенок, ещё ребенок — и в вуз, за который уже с удовольствием заплатит государство.Понятно, что это не панацея: не во всех населенных пунктах есть свой университет, а переезд с парой спиногрызов на руках не очень вдохновляет, даже глядя на это со стороны. Но для многих, особенно жителей средних и крупных городов, это будет неплохим стимулом.Кстати, пример из несколько иной сферы… В США контрактник (в том числе и женщина), отслуживший в армии пять лет, имеет право на бесплатное образование. Понимаю, что американский опыт нам не указ, и все-таки не лучше ли будет, если наши женщины получат подобную привилегию за выполнение роли, назначенной им самой природой?Неоднократно поднимался вопрос и о стимулировании рождаемости с помощью льгот при ипотечном кредитовании. И это на самом деле может стать мощнейшим стимулом к демографическому ренессансу России. Думаю, со мной согласятся многие женщины: гораздо приятнее решать демографические проблемы государства, когда оно параллельно помогает твоей семье решить проблему жилищную.А что до денег, которых у государства, как всегда, нет, можно снова сослаться на фонд национального благосостояния, в котором без малого половина триллиона долларов. Если слушать не кудриных, а других экономистов, которые называют жилищное строительство первым кандидатом на роль локомотива российской экономики, то деньги эти куда как рациональнее вложить не в американские облигации, а в рождение новых россиян. И окажется, что мы убиваем двух весьма аппетитных зайцев: и демографическую ситуацию выправляем, и экономику вперед двигаем.Однако не экономикой единой!.. Конечно, мужчине довольно трудно говорить от лица женщин, но все-таки рискну предположить, что одной из причин нежелания женщин рожать является опасение за безопасность своих детей, пусть даже ещё и не рожденных. Оно и верно: держать ребенка под круглосуточным присмотром невозможно, а без присмотра его на наших улицах поджидает слишком много опасностей.Вот уже лет тридцать разного рода «воры в законе» открывают ногами дверь в чиновные кабинеты. Убийства, грабежи, изнасилования, пропажа людей без вести – все это давно стало для нас привычным. Да, цифры понемногу «улучшаются», но похоже, что отнюдь не благодаря нашим правоохранителям – просто разного рода подонки иногда «мочат» друг друга, и людям хоть немного становится легче дышать.А уж о том, как в этой среде расцвела торговля наркотиками, и говорить, наверное, нет смысла. Я часто слышу о том, что задержали крупную партию наркотиков и какого-то очередного нищего таджика, который согласился провезти её в Россию за жалкие несколько тысяч долларов. Но я ни разу не слышал, чтобы в моем родном городе возник дефицит наркоты, хотя живу не в вакууме, земля слухом полнится.И я, как ни горько, могу понять женщин, которые не хотят сходить с ума, понимая, что их ребенка могут изнасиловать, убить, украсть, посадить на иглу, затравить в школе. Потому что если думать об этом постоянно, можно просто сойти с ума.А как мать может об этом не думать на нашем бардаке?А значит, если мы собираемся чего-то от них, наших умниц и красавиц, требовать, в чем-то убеждать и к чему-то призывать, то нам обязательно нужно сначала навести порядок хотя бы тут, в совершенно критичной и не требующей отлагательства сфере.Но вместо всего перечисленного нам все чаще подсовывают мысль, что наше спасение — в массовом приеме мигрантов. А то, дескать, скоро работать будет некому, стариков содержать…И когда я это слышу, на языке у меня сразу крутится что-то очень неполиткорректное.Но я вам не скажу, иначе меня тут забанят! Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 124 Источник Похожие новости Две минуты до конца света. Аналитика от американских ученых (ч. 1) США и иранский атом: не съесть, так надкусить! Найдём ответ на британский ультиматум!

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