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Вся Европа шла за Гитлером в «крестовый поход» против большевизма: трактовка истории от украинского политолога
14 ноября 2018, 18:25 • 71 • Политика
Украинский политолог Вячеслав Ковтун в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» предложил неожиданную трактовку Второй мировой войны. По его мнению, вся Европа участвовала в «крестовом походе» против большевизма под руководством Адольфа Гитлера.
Вячеслав Ковтун во время спора с российским телеведущим Владимиром Соловьевым по поводу тяготения Украины к Европе нашел неожиданное оправдание украинским националистам, выступавшим на стороне фашистской Германии.
По мнению украинского политолога, Вторая мировая война являлась «общеевропейским крестовым походом против большевизма», который возглавлял Адольф Гитлер.
«Еще у кого-то остались иллюзии? А не покажи таких в нашем эфире, так и будут «демократы» верещать, что нет никаких нацистов на Украине», - прокомментировал скандальное заявление Владимир Соловьев.
Он обратил внимание на тот факт, что Ковтун выражает мнения, которые формируются и поддерживаются официальными властями Украины. «В любой стране мира это статья», - прокомментировал телеведущий попытку Ковтуна оправдать фашизм.
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