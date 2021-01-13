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ВСУшники, пройдя подготовку в США, увольняются из армии

13 января 2021, 21:55  •  269 • Украина

Более половины украинских военных после обучение в США по возвращении домой увольняются из армии. При этом из ВСУ уходят самые квалифицированные специалисты.

О бедственной обстановке с текучкой кадров в украинской армии рассказал глава «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут в эфире интернет-канала «Скрыпин».

«Более 50% из тех, кто проучился в Штатах, не желают продолжать службу дальше», — констатировал журналист.

По его словам, в украинской армии сложилась критическая ситуация с кадрами, поскольку уходят самые квалифицированные специалисты.

«Уходят, как ни странно, самые адекватные, умные и те, кто может себя спокойно реализовать в гражданской жизни», — сетует Чмут.

Он добавил, что программа США по обучению иностранных военнослужащих International Military Education and Training финансируется за счет американского бюджета. В рамках программы слушатели получают не только специализированные знания. Им также прививают «демократические ценности» и объясняют популярно всё о «правах человека». Кроме того, как заявил украинский журналист, через это обучение США развивают отношения с военным руководством других стран, в частности, Украины.

На видео с 1:00:14

Напомним, с 6 января украинская армия перешла на звания согласно стандартам НАТО - STANAG 211. В приказе, подписанном министром обороны Украины Андреем Тараном говорится, что это «решение призвано изменить систему управления карьерой с советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств», это «руководство к действию кадровым органам переходить на новую философию работы, которая предусматривает создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению».

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