ВСУшники, пройдя подготовку в США, увольняются из армии

Более половины украинских военных после обучение в США по возвращении домой увольняются из армии. При этом из ВСУ уходят самые квалифицированные специалисты.О бедственной обстановке с текучкой кадров в украинской армии рассказал глава «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут в эфире интернет-канала «Скрыпин».«Более 50% из тех, кто проучился в Штатах, не желают продолжать службу дальше», — констатировал журналист.По его словам, в украинской армии сложилась критическая ситуация с кадрами, поскольку уходят самые квалифицированные специалисты.«Уходят, как ни странно, самые адекватные, умные и те, кто может себя спокойно реализовать в гражданской жизни», — сетует Чмут.Он добавил, что программа США по обучению иностранных военнослужащих International Military Education and Training финансируется за счет американского бюджета. В рамках программы слушатели получают не только специализированные знания. Им также прививают «демократические ценности» и объясняют популярно всё о «правах человека». Кроме того, как заявил украинский журналист, через это обучение США развивают отношения с военным руководством других стран, в частности, Украины.На видео с 1:00:14Напомним, с 6 января украинская армия перешла на звания согласно стандартам НАТО - STANAG 211. В приказе, подписанном министром обороны Украины Андреем Тараном говорится, что это «решение призвано изменить систему управления карьерой с советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств», это «руководство к действию кадровым органам переходить на новую философию работы, которая предусматривает создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению».