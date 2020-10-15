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ВСУшники на обеде с Зеленским и Ермаком истекали слюной

15 октября 2020, 15:35  •  198 • Украина

Пресс-служба Офиса президента выложила фото, на котором во время визита в зону военного конфликта в Донбассе Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак пообедали с украинскими военными.

Согласно фото, индивидуальные тарелки поставили только перед Зеленским и Ермаком. Рядом и напротив сидят военные без тарелок смотрят на то, как президент и глава Офиса президента едят кашу.

Исправлять ситуацию с разгоревшимся скандалом в сети, мол, почему не дали поесть военным, пришлось главе Офиса президента Андрей Ермак.

«Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, — это дно. К слову, знаете, с мест расположения наших военных на Донбассе весь наш политикум смотрится как очень здоровым», — назвал фейком фото Ермак в соцсети.

Подключился к опровержению и экс-нардеп Сергей Лещенко, который в своем блоге опубликовал еще одно фото с того же ужина, где солдатам тарелки поставили.

Стоит отметить, что к моменту его публикации этого кадра в Сети на сайте президента оставалось фото солдат без тарелок.

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