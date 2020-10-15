ВСУшники на обеде с Зеленским и Ермаком истекали слюной

Пресс-служба Офиса президента выложила фото, на котором во время визита в зону военного конфликта в Донбассе Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак пообедали с украинскими военными.Согласно фото, индивидуальные тарелки поставили только перед Зеленским и Ермаком. Рядом и напротив сидят военные без тарелок смотрят на то, как президент и глава Офиса президента едят кашу.Исправлять ситуацию с разгоревшимся скандалом в сети, мол, почему не дали поесть военным, пришлось главе Офиса президента Андрей Ермак., — назвал фейком фото Ермак в соцсети.Подключился к опровержению и экс-нардеп Сергей Лещенко, который в своем блоге опубликовал еще одно фото с того же ужина, где солдатам тарелки поставили.Стоит отметить, что к моменту его публикации этого кадра в Сети на сайте президента оставалось фото солдат без тарелок.