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ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице

07 марта 2022, 00:20  •  298 • Украина

Пока Владимир Зеленский в очередной раз умоляет Запад и НАТО закрыть небо над Украиной, в притворном ужасе заламывая руки после «удара по мирному аэропорту в Виннице», ВСУшники со смартфонами ведут свою «информвойну» в Сети.

Так, ВСУшник с позывным «Игнат» записал видео на фоне дымящегося «мирного аэропорта», прямо рассказав о военной базе в Гавришовке.

На видео он утверждает, что удары наносились с территории Приднестровья, но причина, вероятно, в том, что украинский военный никогда не слышал о возможности пуска ракет с кораблей или подлодок Черноморского флота в «украинском» Крыму.

Как сообщала «Русская Весна», аэродром Гавришовка используется как для целей как гражданской авиации, так и служит базой 456-й отдельной смешанной авиационной бригады, а также местом базирования самолётов Ан-26, Ан-24 и вертолетов Ми-8.


Примечательно, что эта информация не является засекреченной, любой желающий может найти её даже в Wikipedia, удивительно то, что Зеленский рассчитывает при помощи такой легко опровергаемой лжи разжалобить НАТО.

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