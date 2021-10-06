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ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал

06 октября 2021, 07:35  •  528 • Украина

Попытка военного решения конфликта на Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил бывший командующий внутренними войсками Украины, экс-глава Донецкой областной госадминистрации генерал Александр Кихтенко.

По его мнению, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки.

«Нужно оставить, пожалуй, только одну „красную линию“, за которую не переходить. Это изменения в Конституции и создание отдельных республик в составе Донецкой области. Ну я этого не вижу, я вижу только единую (страну, — прим. РВ).

Нужно идти на определенные уступки, возможно, бóльшие, чем они могли быть в 15-м году. Потому что ситуация зашла уже намного дальше. Но можно сделать», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась, и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет.

«Военным путем это сделать невозможно, кто бы что ни говорил. Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением, потому что на сегодняшний день Украина не имеет таких возможностей в одиночку противостоять российской армии», — отметил генерал.

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