ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал

Попытка военного решения конфликта на Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил бывший командующий внутренними войсками Украины, экс-глава Донецкой областной госадминистрации генерал Александр Кихтенко.По его мнению, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки.«Нужно оставить, пожалуй, только одну „красную линию“, за которую не переходить. Это изменения в Конституции и создание отдельных республик в составе Донецкой области. Ну я этого не вижу, я вижу только единую (страну, — прим. РВ).Нужно идти на определенные уступки, возможно, бóльшие, чем они могли быть в 15-м году. Потому что ситуация зашла уже намного дальше. Но можно сделать», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась, и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет.«Военным путем это сделать невозможно, кто бы что ни говорил. Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением, потому что на сегодняшний день Украина не имеет таких возможностей в одиночку противостоять российской армии», — отметил генерал.