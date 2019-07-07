ВСУ заявили, что не отвечают за безопасность миссии ОБСЕ - наблюдатели уже попали под обстрел

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) попали под обстрел в районе населенного пункта Золотое-5 в Донбассе. Как отмечено в сообщении пресс-службы СММ, инцидент произошел 5 июля в 60 километрах от Луганска.

Били по наблюдателям миссии из стрелкового оружия. Огонь дали примерно в пяти метрах над членами миссии, после чего патруль немедленно покинул район.

Интересно, что представители ВСУ уже открестились от обеспечения мер безопасности наблюдателям миссии ОБСЕ. Отмечено, что на линии соприкосновения они на за что отвечать не станут, как минимум если речь идет о беспилотных летательных аппаратах.

Кстати, Народная милиция ЛНР и ДНР неоднократно заявляла, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.

Досье

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.