ВСУ заставили жителей Коминтерново голодать - источник

Во время обстрела ВСУ был разрушен единственный магазин в донецком населенном пункте Коминтерново, рассказал Алексей Смирнов из объединения волонтеров "Ангел". Теперь жителям остается только голодать — брать продукты больше негде.

Актер и режиссер Алексей Смирнов, создавший сообщество волонтеров "Ангел" для помощи жителям прифронтовых районов Донбасса, рассказал об итогах обстрела ВСУ в населенном пункте Коминтерново.

"Всё. Нет больше магазина в Коминтерново. Жителям Коминтерново больше негде брать продукты", - пишет он в твиттере.

Смирнов и его помощники доставили гуманитарную помощь в поселок Крутая Балка ДНР. По его словам, буквально перед приездом волонтеров СБУ выпустили по населенному пункту 15 мин. "В окопы приходится забегать", - говорит Смирнов.

Напомним, Вооруженные силы ДНР были приведены в полную боевую готовность и ожидают масштабного наступления украинских силовиков. Позиции ополченцев окружены тяжелой артиллерией, в том числе "Градами" и "Смерчами".