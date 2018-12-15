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ВСУ заставили жителей Коминтерново голодать - источник

15 декабря 2018, 15:24  •  51 • Политика
Во время обстрела ВСУ был разрушен единственный магазин в донецком населенном пункте Коминтерново, рассказал Алексей Смирнов из объединения волонтеров "Ангел". Теперь жителям остается только голодать — брать продукты больше негде.
Актер и режиссер Алексей Смирнов, создавший сообщество волонтеров "Ангел" для помощи жителям прифронтовых районов Донбасса, рассказал об итогах обстрела ВСУ в населенном пункте Коминтерново.
"Всё. Нет больше магазина в Коминтерново. Жителям Коминтерново больше негде брать продукты", - пишет он в твиттере.
Смирнов и его помощники доставили гуманитарную помощь в поселок Крутая Балка ДНР. По его словам, буквально перед приездом волонтеров СБУ выпустили по населенному пункту 15 мин. "В окопы приходится забегать", - говорит Смирнов.
Напомним, Вооруженные силы ДНР были приведены в полную боевую готовность и ожидают масштабного наступления украинских силовиков. Позиции ополченцев окружены тяжелой артиллерией, в том числе "Градами" и "Смерчами".

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