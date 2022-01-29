ВСУ впервые разрешили выстрелить из британских ПТРК: Военкор поделился видео

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые отстрелялись из британских ПТРК NLAW. Видео с военного полигона показал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Учебные стрельбы из британского вооружения прошли на территории Украины. По данным украинского командования, ВСУ стреляли по мишеням на рубежах от 300 до 600 метров. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Стоит отметить, что украинских военных впервые допустили к стрельбам из противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Киев получил от Великобритании.

Ранее на Украине провели тренировку для артиллеристов в Херсонской области. В украинском командовании сообщили, что мероприятия проводились "недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом". Были задействованы гаубицы "Мста-Б".

По легенде учений, украинские разведчики обнаружили противников и их бронетехнику, перемещающихся в сторону позиций ВСУ. Расстояние с "врагом" составляло примерно 20 километров.