ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе

Подразделения украинской армии предприняли попытку штурма Новой Марьевки.После захвата поселка Старомарьевка, который находился в так называемой «серой зоне», ВСУ атаковали соседнюю Новую Марьевку, расположенную в менее, чем в 4 км от оборудованных украинских позиций. Перед этим, по населенному пункту был нанесен удар американским противотанковым ракетным комплексом «Джавелин». Вероятной целью, скорее всего, являлась бронетехника НМ ДНР, однако, попадания добиться не удалось, зато пострадали жилые строения.На данное время это первый случай, применения на Донбассе украинскими военными американского ПТРК «Джавелин». Впрочем, от Киева, по данному поводу, никаких комментариев не прозвучало.Силы НМ ДНР отразили несколько штурмов ВСУ на указанном направлении. Вероятно, в ближайшие часы последуют новые атаки.Сейчас никакой объективной информации о событиях, происходящих в Новой Марьевке, нет. В то же время после продолжительных обстрелов населенного пункта связь с ним прервалась.